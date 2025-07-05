Грошова допомога від Червоного Хреста — хто з українців отримає виплати

Виплати ВПО у 2025 році — кому дасть гроші Червоний Хрест
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні можуть реєструватися на отримання нової грошової допомоги від Червоного Хреста. Фінпідтримку нададуть українцям з Кам'янець-Подільської територіальної громади.
Про це йдеться у повідомленні в Telegam-каналі "Допомога від Червоного Хреста України в місті Кам'янці-Подільському".
Кому і де виплачуватимуть допомогу
В організації попередили, що реєструватися на отримання грошей можуть люди, яким раніше фінансова допомога не виплачувалась. Програма поширюється на жителів:
- Кам’янець-Подільського;
- Вільховця;
- Довжка;
- Зіньківців;
- Княгинина;
- Колибаївки;
- Лісківців;
- Нагорянів;
- Острівчан;
- Рихти;
- Смотричів;
- Ходоровців;
- Червоної Чагарівки.
Як отримати виплати
Для отримання допомоги необхідно мати довідку ВПО та реєстрацію в одній із населених територій, яка належить до Кам'янець-Подільської громади. Заява подається після заповнення онлайн-форми, яку у Червоному Хресті нададуть окремо. Коли усі заяви опрацюють, списки з іменами тих, хто зможе отримати допомогу, будуть опубліковані.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Херсонській області заяви на виплату грошової допомоги приймає неурядова організація з Данії. До 10 липня свої документи можуть подавати громадяни, які займаються чи володіли малим та середнім бізнесом. В рамках бізнес-програми громадянам виплатять до 5 тисяч доларів.
Нагадаємо, що українці можуть отримати гранти на суму до 124 тисяч доларів. Отримати гроші можна буде в Миколаєві.
Також ми розповідали, що деяким українцям доплачують до основної пенсії по 5 тисяч гривень. Відомо, хто може розраховувати на такі доплати у 2025 році.
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