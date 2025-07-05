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Головна Фінанси Виплати ВПО у 2025 році — кому дасть гроші Червоний Хрест

Виплати ВПО у 2025 році — кому дасть гроші Червоний Хрест

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 14:41
Грошова допомога від Червоного Хреста — хто з українців отримає виплати
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні можуть реєструватися на отримання нової грошової допомоги від Червоного Хреста. Фінпідтримку нададуть українцям з Кам'янець-Подільської територіальної громади. 

Про це йдеться у повідомленні в Telegam-каналі "Допомога від Червоного Хреста України в місті Кам'янці-Подільському". 

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Кому і де виплачуватимуть допомогу

В організації попередили, що реєструватися на отримання грошей можуть люди, яким раніше фінансова допомога не виплачувалась. Програма поширюється на жителів: 

  • Кам’янець-Подільського;
  • Вільховця;
  • Довжка;
  • Зіньківців;
  • Княгинина;
  • Колибаївки;
  • Лісківців;
  • Нагорянів;
  • Острівчан;
  • Рихти;
  • Смотричів;
  • Ходоровців;
  • Червоної Чагарівки. 

Як отримати виплати

Для отримання допомоги необхідно мати довідку ВПО та реєстрацію в одній із населених територій, яка належить до Кам'янець-Подільської громади. Заява подається після заповнення онлайн-форми, яку у Червоному Хресті нададуть окремо. Коли усі заяви опрацюють, списки з іменами тих, хто зможе отримати допомогу, будуть опубліковані.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Херсонській області заяви на виплату грошової допомоги приймає неурядова організація з Данії. До 10 липня свої документи можуть подавати громадяни, які займаються чи володіли малим та середнім бізнесом. В рамках бізнес-програми громадянам виплатять до 5 тисяч доларів. 

Нагадаємо, що українці можуть отримати гранти на суму до 124 тисяч доларів. Отримати гроші можна буде в Миколаєві. 

Також ми розповідали, що деяким українцям доплачують до основної пенсії по 5 тисяч гривень. Відомо, хто може розраховувати на такі доплати у 2025 році. 

виплати фінансова допомога гроші Червоний Хрест ВПО
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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