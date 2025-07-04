Виплати для вразливих категорій громадян — хто і де може отримати грант до 124 тис. грн

Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Миколаєві стартувала реєстрація на участь у грантовій програмі з підтримки підприємництва. Згідно з умовами, учасникам передбачена фінансова допомога на розвиток власної справи у розмірі до 124 тис. грн (3 тис. доларів).

Про це йдеться у повідомленні пресцентру Миколаївської міськради.

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Хто має право взяти участь у програмі допомоги

Як зазначили у міськраді, взяти участь у програмі можуть жителі Миколаївського та Баштанського районів, які мають бізнес-ідеї та планують займатися підприємництвом під час війни.

Згідно з програмою, громадянам нададуть гранти до 124 тис. гривень, які можна буде витратити:

на купівлю обладнання, інструментів чи техніки (на це можна спрямувати 80% бюджету);

на придбання сировини, матеріалів, оренду приміщення чи послуг (на це можна спрямувати 20% від розміру допомоги).

До проєкту допустять тільки тих громадян, які:

не зареєстровані як ФОП, але готові відкрити після проходження відбору у конкурсі;

можуть дозволити собі пройти п'ятиденне навчання (безкоштовно), зможуть написати бізнес-план і зібрати необхідний пакет документів.

Першочерговість буде надана для деяких категорій громадян. У списку:

переселенці, ветерани, особи з інвалідністю та їхні родини;

самотні батьки, багатодітні родини;

родини з вагітними жінками або немовлятами;

жінки та люди віком від 45 років.

Оголошення. Джерело: Міськрада Миколаєва

Як зареєструватися у грантовій програмі

За інформацією міськради, щоб взяти участь у програмі з підтримки бізнесу, необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету. Заявки можна подавати до 10 серпня 2025 року.

Уточнити інформацію щодо програми можна за такими контактами:

Email: info@uabsc.org;

Телефон: +38 067 143 1990.

Не зможуть взяти участь у програмі громадяни, які мають борги, сфальсифіковані документи чи зв’язки з РФ.

Відповідний проєкт реалізовують за фінпідтримки уряду Данії.

Раніше ми писали, що громадянам доступна грошова допомога від УВКБ ООН у Сумській області. Розмір виплати становить 10,8 тис. грн на одну особу в родині.

Також ми повідомляли, що за фінпідтримки Німеччини в двох областях реалізують програму підтримки бізнесу. За умовами проєкту, мікропідприємства можуть отримати до 7 тис. доларів, а малі підприємства — до 20 тис. доларів.