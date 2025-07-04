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Головна Фінанси Грошова допомога від DRC — хто з українців отримає гранти

Грошова допомога від DRC — хто з українців отримає гранти

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 13:00
Виплати від DRC — хто і де з українців може отримати фінансову допомогу
Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До 10 липня 2025 року в одному з українських регіонів триває реєстрація у програмі допомоги від Данської ради у справах біженців (DRC). В її рамках можна отримати кошти на розвиток бізнесу під час війни.  

Про це йдеться у повідомленні ГО "Місто сили" у Telegram.

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Умови програми Данської ради у справах біженців

Як зазначається, найбільша міжнародна неурядова організація Данії приймає заявки на бізнес-програму для відновлення малого та середнього бізнесу у Херсонській області.

В її рамках громадяни зможуть отримати кошти на розвиток свого підприємства у розмірі до 5 тис. доларів.

Взяти участь у конкурсі можуть малі та середні підприємства в регіоні, які не отримували аналогічної допомоги від інших організацій останнім часом.

Програма передбачає такі вимоги:

  • число працівників має не перевищувати 20 осіб як для малих, так і для середніх підприємств; 
  • є досвід відповідної діяльності у мінімум два роки;
  • немає боргів через несплату податків за останні пів року;
  • не було жодної іншої підтримки за останні шість місяців;
  • відсутні юридичні перепони для отримання гранту.

Як подати заявку у грантовому конкурсі

Громадяни, які бажають зареєструватися у програмі допомоги від Данської ради у справах біженців, мають заповнити спеціальну анкету. Повна форма заявки відкриється після внесення даних у перші пункти. Подання заявки не гарантуватиме автоматичного отримання гранту, оскільки кількість обмежена.   

Дедлайн реєстрації у грантовій програмі — 10 липня 2025 року. На розгляд заявок відведуть три місяці.

При цьому учасники мають подати бізнес-план з описом, куди спрямують гроші, а також обґрунтувати ринковий попит на продукцію, надати повні та правдиві дані.

Всю інформацію можна уточнити за такими контактами: 

  • Електронна пошта: UKR-feedback@drc.ngo;
  • Телефон: 0 800 33 95 18 (понеділок-п'ятниця, 9:00-17:00).

Раніше ми писали про те, що громадянам нададуть гранти до 124 тис. гривень. Виплати будуть доступні у Миколаєві в рамках грантової програми з підтримки бізнесу.  

Також повідомлялося, де надають грошову допомогу на оренду житла на пів року. Програма фіндопомоги розрахована на внутрішньо переміщених осіб. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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