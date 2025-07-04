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Головна Фінанси Пенсіонерам доплатять по 5 тис. грн у 2025 році — хто в списку

Пенсіонерам доплатять по 5 тис. грн у 2025 році — хто в списку

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 06:10
Пенсії у 2025 році — хто має право на щомісячну надбавку у 5 тис. грн
Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто має право на щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 5 тис. грн. Вона передбачена для борців за незалежність України у ХХ столітті, які за часів комуністичного тоталітарного режиму зазнали репресій.

Про це йдеться на офіційному порталі ПФУ.

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Право на щомісячну надбавку до пенсії у 5 тис. грн

В Україні вже два роки як частина громадян отримує доплати в рамках закону № 3113-ІХ, що вніс зміни до законів "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" та "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

Йдеться про борців за незалежність країни у ХХ столітті, які в період комуністичного тоталітарного режиму зазнавали репресій у вигляді ув’язнення або безпідставного поміщення до психіатричних закладів та були реабілітовані.

Таким громадянам встановлено пенсію за особливі заслуги перед Україною у вигляді надбавки до основної пенсійної виплати.

Розмір пенсії за особливі заслуги перед Україною та інші нюанси

У 2023 році, коли Верховна Рада ухвалила відповідний закон, сума відповідної щомісячної надбавки становила 4,2 грн. Однак, згідно з правилами, вона підлягає щорічній індексації, починаючи з 2024 року. 

Так, розмір пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність щороку підвищують. Після індексації у 2025 році розмір такої надбавки становить 5,05 тис. грн.

У ПФУ зазначають, що підставою для призначення надбавки є довідки з підтвердженням вищезазначеного статусу особи.

За правилами, пенсію за особливі заслуги встановлюють з дня звернення або з дати набуття права на неї, якщо людина звернулась за призначенням не пізніше 12 місяців з дня набуття відповідного права.

"Днем звернення вважається день прийому заяви про встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними документами", — додали у фонді.

Проте, якщо у людини одночасно є право на надбавку з кількох підстав, передбачених ст. 1 законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", то буде встановлена надбавка у максимальному розмірі. 

Раніше ми писали про те, що деякі категорії громадян можуть отримувати різноманітні доплати до пенсії. Зокрема, дехто має право на надбавку у розмірі 39% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.  

Також повідомлялося, які переваги надає почесне звання "Народний". У ПФУ розповіли, який розмір доплати до пенсійної виплати гарантує законодавство.

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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