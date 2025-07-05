Денежная помощь от Красного Креста — кто из украинцев получит выплаты

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут регистрироваться на получение новой денежной помощи от Красного Креста. Финподдержку предоставят украинцам из Каменец-Подольской территориальной общины.

Об этом говорится в сообщении в Telegam-канале "Помощь от Красного Креста Украины в городе Каменце-Подольском".

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Кому и где будут выплачивать помощь

В организации предупредили, что регистрироваться на получение денег могут люди, которым ранее финансовая помощь не выплачивалась. Программа распространяется на жителей:

Каменец-Подольского;

Ольховца;

Должка;

Зеньковцев;

Княгинина;

Колыбаевки;

Лисковцыв;

Нагорянов;

Островчан;

Рихты;

Смотричей;

Ходоровцы;

Червоной Чагаровки.

Как получить выплаты

Для получения помощи необходимо иметь справку ВПЛ и регистрацию в одной из населенных территорий, которая относится к Каменец-Подольской общине. Заявление подается после заполнения онлайн-формы, которую в Красном Кресте предоставят отдельно. Когда все заявления обработают, списки с именами тех, кто сможет получить помощь, будут опубликованы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Херсонской области заявления на выплату денежной помощи принимает неправительственная организация из Дании. До 10 июля свои документы могут подавать граждане, которые занимаются или владели малым и средним бизнесом. В рамках бизнес-программы гражданам выплатят до 5 тысяч долларов.

Напомним, что украинцы могут получить гранты на сумму до 124 тысяч долларов. Получить деньги можно будет в Николаеве.

Также мы рассказывали, что некоторым украинцам доплачивают к основной пенсии по 5 тысяч гривен. Известно, кто может рассчитывать на такие доплаты в 2025 году.