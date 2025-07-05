Денежная помощь от Красного Креста — кто из украинцев получит выплаты

Выплаты ВПЛ в 2025 году — кому даст деньги Красный Крест
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут регистрироваться на получение новой денежной помощи от Красного Креста. Финподдержку предоставят украинцам из Каменец-Подольской территориальной общины.
Об этом говорится в сообщении в Telegam-канале "Помощь от Красного Креста Украины в городе Каменце-Подольском".
Кому и где будут выплачивать помощь
В организации предупредили, что регистрироваться на получение денег могут люди, которым ранее финансовая помощь не выплачивалась. Программа распространяется на жителей:
- Каменец-Подольского;
- Ольховца;
- Должка;
- Зеньковцев;
- Княгинина;
- Колыбаевки;
- Лисковцыв;
- Нагорянов;
- Островчан;
- Рихты;
- Смотричей;
- Ходоровцы;
- Червоной Чагаровки.
Как получить выплаты
Для получения помощи необходимо иметь справку ВПЛ и регистрацию в одной из населенных территорий, которая относится к Каменец-Подольской общине. Заявление подается после заполнения онлайн-формы, которую в Красном Кресте предоставят отдельно. Когда все заявления обработают, списки с именами тех, кто сможет получить помощь, будут опубликованы.
Что еще стоит знать
Напомним, в Херсонской области заявления на выплату денежной помощи принимает неправительственная организация из Дании. До 10 июля свои документы могут подавать граждане, которые занимаются или владели малым и средним бизнесом. В рамках бизнес-программы гражданам выплатят до 5 тысяч долларов.
Напомним, что украинцы могут получить гранты на сумму до 124 тысяч долларов. Получить деньги можно будет в Николаеве.
Также мы рассказывали, что некоторым украинцам доплачивают к основной пенсии по 5 тысяч гривен. Известно, кто может рассчитывать на такие доплаты в 2025 году.
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