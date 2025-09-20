Відео
Головна Фінанси Виплати ВПО — хто у 2025 році отримає додаткові гроші

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 08:45
У ВПО буде сьома виплата — що відомо про доплату
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні зміниться порядок держвиплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Деякі з них отримають більше грошей у 2025 році. 

Про нову постанову Кабміну написав 17 вересня у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко.

Читайте також:

Які зміни підготували для переселенців

Зараз ВПО нараховують допомогу на проживання впродовж шести місяців. Однак у пояснювальній записці до Порядку № 332, яку опублікував Олексій Гончаренко йдеться про те, що переселенці зможуть у кінці періоду отримати ще одну "бонусну" виплату у розмірі місячної допомоги. 

Згідно з пропозицією уряду, додаткові нарахування передбачені лише для ВПО працездатного віку, які змінивши місце проживання офіційно працевлаштувалися чи зареєструвалися як фізична особа-підприємець. Додаткові гроші держава надасть тільки тим переселенцям, які працювали пів року безперервно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ВПО в Україні надаватимуть по 8 тис. гривень. За ці гроші люди зможуть придбати собі тверде паливо восени. Очікується, що таку допомогу нададуть для 32 тис. домогосподарств. Питанням виплат буде займатися Пенсійний фонд України (ПФУ).

Раніше стало відомо, що UNHCR Ukraine надасть по 10,8 тис. гривень допомоги жителям одного із українських міст. Виплати отримає обмежена кількість людей.  Дізнавайтесь також, кому з переселенців доступні гранти у 3 тисячі доларів.  

виплати фінансова допомога гроші ВПО грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
