У ВПО буде сьома виплата — що відомо про доплату

В Україні зміниться порядок держвиплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Деякі з них отримають більше грошей у 2025 році.

Про нову постанову Кабміну написав 17 вересня у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко.

Які зміни підготували для переселенців

Зараз ВПО нараховують допомогу на проживання впродовж шести місяців. Однак у пояснювальній записці до Порядку № 332, яку опублікував Олексій Гончаренко йдеться про те, що переселенці зможуть у кінці періоду отримати ще одну "бонусну" виплату у розмірі місячної допомоги.

Згідно з пропозицією уряду, додаткові нарахування передбачені лише для ВПО працездатного віку, які змінивши місце проживання офіційно працевлаштувалися чи зареєструвалися як фізична особа-підприємець. Додаткові гроші держава надасть тільки тим переселенцям, які працювали пів року безперервно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ВПО в Україні надаватимуть по 8 тис. гривень. За ці гроші люди зможуть придбати собі тверде паливо восени. Очікується, що таку допомогу нададуть для 32 тис. домогосподарств. Питанням виплат буде займатися Пенсійний фонд України (ПФУ).

