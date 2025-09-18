Гроші на дрова — кому з ВПО нададуть по 8 тис. грн цієї осені

Українська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) запровадили нову ініціативу у вигляді грошової допомоги у 8 тис. грн на тверде паливо восени 2025 року. Така програма підтримки стартує за кілька місяців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Допомога на купівлю дров та вугілля у 8 тис. грн

За інформацією відомства, Кабінет міністрів під час виїзного засідання у Сумах ухвалив низку рішень з додаткової підтримки переселенців.

Серед іншого — вони невдовзі зможуть подавати заявки на виплату 8 тис. грн на купівлю дров, вугілля, брикетів або пелетів.

Претендувати на таку допомогу зможуть за таких умов:

громадяни мають статус переселенця;

не отримали кошти від міжнародних організацій, зокрема у прифронтових районах.

Очікується, що таку допомогу нададуть для 32 тис. домогосподарств. Питанням виплат буде займатися Пенсійний фонд України (ПФУ).

Надання грошової допомоги у 8 тис. грн на дрова та вугілля стартуватиме після завершення виплат міжнародними фондами у листопаді — грудні 2025 року.

"Зміцнюємо соціальний захист наших громадян в умовах воєнного стану. Постанови та зміни до Законів підготовлені у межах Програми дій Уряду на 2025 рік", — додали у Мінсоцполітики.

Урядова допомога на холодний сезон у 2025 році

Раніше уряд розпочав реалізацію програми підтримки родин на зиму 2025–2026 років. Кожному домогосподарству, що відповідатиме вимогам, держава надасть по 19,4 тис. грн на закупівлю твердого палива — дров, вугілля, брикетів або пелетів.

Виплати передбачені для вразливих категорій жителів населених пунктів поблизу зони бойових дій (оселі розташовані у межах 10 км від державного кордону з РФ або біля лінії фронту Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей).

Головна умова — опалювальна система будинку на твердому паливі.

Пріоритетно кошти нададуть таким вразливим верствам населення:

внутрішньо переміщеним особам;

багатодітним сім’ям (від трьох дітей);

родинам з низьким доходом на одного члена сім'ї;

самотнім матерям чи батькам, які виховують дітей самостійно;

особам похилого віку, самотнім або безробітним;

громадянам з інвалідністю та їхнім родинам, що потребують догляду.

