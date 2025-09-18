Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога на купівлю дров — хто зможе отримати 8 тис. грн

Грошова допомога на купівлю дров — хто зможе отримати 8 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 08:00
Гроші на дрова — кому з ВПО нададуть по 8 тис. грн цієї осені
Українська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) запровадили нову ініціативу у вигляді грошової допомоги у 8 тис. грн на тверде паливо восени 2025 року. Така програма підтримки стартує за кілька місяців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Реклама
Читайте також:

Допомога на купівлю дров та вугілля у 8 тис. грн

За інформацією відомства, Кабінет міністрів під час виїзного засідання у Сумах ухвалив низку рішень з додаткової підтримки переселенців.

Серед іншого — вони невдовзі зможуть подавати заявки на виплату 8 тис. грн на купівлю дров, вугілля, брикетів або пелетів. 

Претендувати на таку допомогу зможуть за таких умов:

  • громадяни мають статус переселенця;
  • не отримали кошти від міжнародних організацій, зокрема у прифронтових районах.

Очікується, що таку допомогу нададуть для 32 тис. домогосподарств. Питанням виплат буде займатися Пенсійний фонд України (ПФУ).

Надання грошової допомоги у 8 тис. грн на дрова та вугілля стартуватиме після завершення виплат міжнародними фондами у листопаді — грудні 2025 року.

"Зміцнюємо соціальний захист наших громадян в умовах воєнного стану. Постанови та зміни до Законів підготовлені у межах Програми дій Уряду на 2025 рік", — додали у Мінсоцполітики. 

Урядова допомога на холодний сезон у 2025 році

Раніше уряд розпочав реалізацію програми підтримки родин на зиму 2025–2026 років. Кожному домогосподарству, що відповідатиме вимогам, держава надасть по 19,4 тис. грн на закупівлю твердого палива — дров, вугілля, брикетів або пелетів.

Виплати передбачені для вразливих категорій жителів населених пунктів поблизу зони бойових дій (оселі розташовані у межах 10 км від державного кордону з РФ або біля лінії фронту Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей).

Головна умова — опалювальна система будинку на твердому паливі.

Пріоритетно кошти нададуть таким вразливим верствам населення:

  • внутрішньо переміщеним особам;
  • багатодітним сім’ям (від трьох дітей);
  • родинам з низьким доходом на одного члена сім'ї;
  • самотнім матерям чи батькам, які виховують дітей самостійно;
  • особам похилого віку, самотнім або безробітним;
  • громадянам з інвалідністю та їхнім родинам, що потребують догляду.

Раніше ми писали, що в одній з областей приймають заявки на допомогу для купівлі твердого палива. Домогосподарствам на опалення житла виплатять по 19 тис. грн. 

Також ми розповідали про програму з надання допомоги на сільське господарство у розмірі 41 тис. грн. Подавати заявки на участь у програмі зможуть лише вразливі категорії. 

виплати гроші ВПО дрова грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації