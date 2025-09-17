Відео
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Грошова допомога для ВПО — де доступні гранти до 3 тис. доларів

Грошова допомога для ВПО — де доступні гранти до 3 тис. доларів

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 13:00
Виплати в Україні — де ВПО нададуть гранти до 3 тис. доларів
Людина кладе гроші до гаманця. Фото: Новини.LIVE

В одному з українських міст триває набір на освітню програму, учасники якої зможуть отримати грошову допомогу та практичні інструменти для перезапуску та розвитку власного бізнесу. В її рамках нададуть до 3 тис. доларів.

Про це повідомляє пресцентр благодійного фонду "Право на захист".

Читайте також:

Хто зможе отримати до 3 тис. доларів допомоги

Йдеться про програму "Право на бізнес: курс для підприємців", покликану сприяти економічній спроможності громадян, нормальне життя яких порушила війна. Її реалізовують у Вінниці та області й орієнтована на внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та постраждалих від агресії РФ. 

Відповідний курс допоможе підприємцям започаткувати, відновити чи розширити власну бізнес-діяльність.

Серед тем навчального курсу:

  • створення бізнес-моделі як фундаменту успіху справи;
  • розвиток бренду без великого бюджету;
  • фінансова модель бізнесу;
  • управління ризиками;
  • сервіс, клієнтоорієнтованість.

До участі у програмі допустять громадян, які належать до вразливих категорій. Зокрема:

  • внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • матерів/батьків, які самі виховують дітей;
  • осіб з інвалідністю;
  • малозабезпечених сімей з дітьми;
  • багатодітних сімей (від трьох дітей до 18 років);
  • сімей, де є діти з інвалідністю;
  • жінок, які очолюють домогосподарства.

Як зареєструватися у програмі та інші нюанси

Для того, щоб стати учасником програми з можливістю отримати грант, необхідно заповнити спеціальну анкету. Реєстрація охочих триватиме до 21 вересня (включно).

Почнуться заняття наприкінці жовтня 2025 року і триватимуть два місяці, один раз на тиждень у вихідний день у форматі групового навчання у Вінниці.  

"З усіма учасниками, чия анкета проходить технічний відбір будуть звʼязуватись по вказаному ними номеру телефона протягом 1-2 тижнів після завершення реєстрацій. Остаточна відповідь щодо участі в навчальному курсі буде надана всім", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Держспецзв'язку попередили українців про шахраїв, які запрошують взяти участь у програмі надання міжнародної допомоги. Там розповіли, як працюють такі шахрайські схеми. 

Також ми повідомляли, що восени у трьох регіонах доступна програма для підтримки селян. В її рамках можна буде отримати 41 тис. грн.   

