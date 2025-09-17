Виплати в Україні — де ВПО нададуть гранти до 3 тис. доларів

Людина кладе гроші до гаманця. Фото: Новини.LIVE

В одному з українських міст триває набір на освітню програму, учасники якої зможуть отримати грошову допомогу та практичні інструменти для перезапуску та розвитку власного бізнесу. В її рамках нададуть до 3 тис. доларів.

Про це повідомляє пресцентр благодійного фонду "Право на захист".

Реклама

Читайте також:

Хто зможе отримати до 3 тис. доларів допомоги

Йдеться про програму "Право на бізнес: курс для підприємців", покликану сприяти економічній спроможності громадян, нормальне життя яких порушила війна. Її реалізовують у Вінниці та області й орієнтована на внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та постраждалих від агресії РФ.

Відповідний курс допоможе підприємцям започаткувати, відновити чи розширити власну бізнес-діяльність.

Серед тем навчального курсу:

створення бізнес-моделі як фундаменту успіху справи;

розвиток бренду без великого бюджету;

фінансова модель бізнесу;

управління ризиками;

сервіс, клієнтоорієнтованість.

До участі у програмі допустять громадян, які належать до вразливих категорій. Зокрема:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

матерів/батьків, які самі виховують дітей;

осіб з інвалідністю;

малозабезпечених сімей з дітьми;

багатодітних сімей (від трьох дітей до 18 років);

сімей, де є діти з інвалідністю;

жінок, які очолюють домогосподарства.

Як зареєструватися у програмі та інші нюанси

Для того, щоб стати учасником програми з можливістю отримати грант, необхідно заповнити спеціальну анкету. Реєстрація охочих триватиме до 21 вересня (включно).

Почнуться заняття наприкінці жовтня 2025 року і триватимуть два місяці, один раз на тиждень у вихідний день у форматі групового навчання у Вінниці.

"З усіма учасниками, чия анкета проходить технічний відбір будуть звʼязуватись по вказаному ними номеру телефона протягом 1-2 тижнів після завершення реєстрацій. Остаточна відповідь щодо участі в навчальному курсі буде надана всім", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Держспецзв'язку попередили українців про шахраїв, які запрошують взяти участь у програмі надання міжнародної допомоги. Там розповіли, як працюють такі шахрайські схеми.

Також ми повідомляли, що восени у трьох регіонах доступна програма для підтримки селян. В її рамках можна буде отримати 41 тис. грн.