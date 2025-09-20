У ВПЛ будет седьмая выплата — что известно о доплате

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине изменится порядок госвыплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Некоторые из них получат больше денег в 2025 году.

О новом постановлении Кабмина написал 17 сентября в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Реклама

Читайте также:

Какие изменения подготовили для переселенцев

Сейчас ВПЛ начисляют пособие на проживание в течение шести месяцев. Однако в пояснительной записке к Порядку № 332, которую опубликовал Алексей Гончаренко говорится о том, что переселенцы смогут в конце периода получить еще одну "бонусную" выплату в размере месячной помощи.

Согласно предложению правительства, дополнительные начисления предусмотрены только для ВПЛ трудоспособного возраста, которые изменив место жительства официально трудоустроились или зарегистрировались как физическое лицо-предприниматель. Дополнительные деньги государство предоставит только тем переселенцам, которые работали полгода непрерывно.

Что еще стоит знать

Напомним, ВПЛ в Украине будут предоставлять по 8 тыс. гривен. За эти деньги люди смогут приобрести себе твердое топливо осенью. Ожидается, что такую помощь предоставят для 32 тыс. домохозяйств. Вопросом выплат будет заниматься Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Ранее стало известно, что UNHCR Ukraine предоставит по 10,8 тыс. гривен помощи жителям одного из украинских городов. Выплаты получит ограниченное количество людей. Узнавайте также, кому из переселенцев доступны гранты в 3 тысячи долларов.