Виплати у 10,8 тис. грн — хто ще зможе подати заявки на допомогу від UNHCR

Фіндопомога від UNHCR — хто ще з ВПО зможе отримати гроші
Жителі ще одного українського міста зможуть долучитися до програми багатоцільової грошової допомоги від UNHCR Ukraine. В її рамках передбачена виплата на кожного члена родини у розмірі 10,8 тис. грн за умови відповідності певним критеріям.
Про це інформує пресслужба UNHCR Ukraine у Telegram-каналі.
Де буде доступна грошова допомога від UNHCR Ukraine
Згідно з повідомленням, скористатися можливістю подати заявки на програму з фінансової допомоги зможуть жителі міста Олександрія Кіровоградської області. Виплати передбачені для таких категорій громадян:
- внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за умови, що переміщення по країні не перевищує шість місяців;
- біженців, які прибули з-за кордону додому після вимушеного виїзду, спровокованого агресією РФ.
Однією з важливих умов у праві на виплати є фінансовий стан заявника: дохід на одну особу в родині не повинен перевищувати 5,4 тис. грн/місяць.
Першочергово виплати передбачені для громадян, які мають один із наступних критеріїв вразливості:
- неповна родина виховує неповнолітніх дітей чи має осіб похилого віку від 55 років (йдеться про самотніх батьків чи матерів);
- у домогосподарство входять тільки громадяни похилого віку (від 55 років);
- у родині літні люди займаються вихованням неповнолітніх дітей;
- домогосподарство має осіб з інвалідністю/тяжкими хворобами, які вимагають догляду.
Тим, хто отримував раніше допомогу в розмірі 2,22 тис. грн від іншої агенції чи гуманітарної організації ООН, можуть відмовити у виплаті фіндопомоги від UNHCR, додають організатори.
Як отримати фіндопомогу в Олександрії
Отримати фінансову допомогу в місті Олександрія можна буде, записавшись в чергу 19 вересня (пʼятниця) з 10:00 до 16:00 за адресою вул. Поштова, 9.
"Друзі! Команда БФ "Право на захист" продовжить роботу в Олександрійській громаді на цьому тижні. Чекаємо на реєстрацію ВПО, які прибули до Олександрійської громади протягом останніх 6-ти місяців, в тому числі самостійно евакуйовані", — йдеться у повідомленні.
Також при собі потрібно буде мати такі документи на кожного члена родини, що претендує на виплати:
- паспорт/інший документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний код;
- довідку переселенця;
- карту банку заявника;
- свідоцтво про народження (для дітей);
- документ, де посвідчується законна опіка над дитиною;
- посвідчення/медичні довідки для осіб, які мають інвалідність.
Для уточнення інформації можна звернутися за такими контактами:
- гаряча лінія: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–15:00);
- е-пошта: unhcrukraine@donbassos.org.
