Головна Фінанси Фіндопомога від UNHCR — хто ще з ВПО зможе отримати гроші

Фіндопомога від UNHCR — хто ще з ВПО зможе отримати гроші

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 11:00
Виплати у 10,8 тис. грн — хто ще зможе подати заявки на допомогу від UNHCR
Людина кладе гроші до гаманця. Фото: Новини.LIVE

Жителі ще одного українського міста зможуть долучитися до програми багатоцільової грошової допомоги від UNHCR Ukraine. В її рамках передбачена виплата на кожного члена родини у розмірі 10,8 тис. грн за умови відповідності певним критеріям.

Про це інформує пресслужба UNHCR Ukraine у Telegram-каналі.

Читайте також:

Де буде доступна грошова допомога від UNHCR Ukraine

Згідно з повідомленням, скористатися можливістю подати заявки на програму з фінансової допомоги зможуть жителі міста Олександрія Кіровоградської області. Виплати передбачені для таких категорій громадян:

  • внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за умови, що переміщення по країні не перевищує шість місяців;
  • біженців, які прибули з-за кордону додому після вимушеного виїзду, спровокованого агресією РФ.

Однією з важливих умов у праві на виплати є фінансовий стан заявника: дохід на одну особу в родині не повинен перевищувати 5,4 тис. грн/місяць.

Першочергово виплати передбачені для громадян, які мають один із наступних критеріїв вразливості:

  • неповна родина виховує неповнолітніх дітей чи має осіб похилого віку від 55 років (йдеться про самотніх батьків чи матерів);
  • у домогосподарство входять тільки громадяни похилого віку (від 55 років);
  • у родині літні люди займаються вихованням неповнолітніх дітей;
  • домогосподарство має осіб з інвалідністю/тяжкими хворобами, які вимагають догляду.

Тим, хто отримував раніше допомогу в розмірі 2,22 тис. грн від іншої агенції чи гуманітарної організації ООН, можуть відмовити у виплаті фіндопомоги від UNHCR, додають організатори.

Як отримати фіндопомогу в Олександрії

Отримати фінансову допомогу в місті Олександрія можна буде, записавшись в чергу 19 вересня (пʼятниця) з 10:00 до 16:00 за адресою вул. Поштова, 9.

"Друзі! Команда БФ "Право на захист" продовжить роботу в Олександрійській громаді на цьому тижні. Чекаємо на реєстрацію ВПО, які прибули до Олександрійської громади протягом останніх 6-ти місяців, в тому числі самостійно евакуйовані", — йдеться у повідомленні.

Також при собі потрібно буде мати такі документи на кожного члена родини, що претендує на виплати:

  • паспорт/інший документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку переселенця;
  • карту банку заявника;
  • свідоцтво про народження (для дітей);
  • документ, де посвідчується законна опіка над дитиною;
  • посвідчення/медичні довідки для осіб, які мають інвалідність.

Для уточнення інформації можна звернутися за такими контактами:

  • гаряча лінія: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–15:00);
  • е-пошта: unhcrukraine@donbassos.org.

Раніше ми писали, кому з переселенців стане доступна нова ініціатива у вигляді виплат у 8 тис. грн. Кошти передбачені для купівлі твердого палива. 
 
Також ми розповідали, що жителі одного з регіонів отримають грошову допомогу на купівлю твердого палива. Домогосподарства матимуть право на майже 20 тис. грн.  

виплати фінансова допомога гроші ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
