Виплати ВПО — хто гарантовано отримає допомогу у 2025 році

Українські переселенці. Фото: УНІАН

Частині громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) продовжать нарахування виплат на проживання у 2025 році після отримання їх упродовж пів року. Зокрема, йдеться про 60-річних громадян, які не мають права на оформлення пенсії.

Це прописано в урядовій постанові №332 (від 20 березня 2022 року).

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Так, згідно з п.13−4 "Порядку надання допомоги на проживання ВПО", допомога може бути призначена на другий шестимісячний період громадянам, які втратили працездатність, зокрема 60-річного віку, і не мають права на пенсії чи на державну соцдопомогу.

Для продовження допомоги необхідно відповідати двом критеріям:

підпадати під майнові вимоги, передбачені пунктами 7 — 7−1 Порядку. Серед них — відсутність депозитів чи купівлі дорогих товарів, нерухомості на території, не внесеній у Перелік бойових дій чи окупації;

загальний дохід за місяць у середньому на одного отримувача упродовж тримісячного періоду не перевищує 9444 грн.

Водночас, для продовження нарахування виплат не беруть до уваги:

період переміщення громадянина;

зайнятість особи (від 60-річних не вимагається бути працевлаштованим/перебувати на обліку у Центрі зайнятості).

На таких же підставах матимуть право на продовження нарахування виплат:

особи, які втратили працездатність, проте не отримують ані пенсію, ані соцдопомогу;

особи з інвалідністю третьої групи.

Йдеться про продовження виплати суми громадянам зі статусом ВПО, які проживають в Україні:

3 тис. гривень — для осіб з інвалідністю та дітей;

2 тис. гривень — для інших осіб.

У разі неправомірного нарахування виплати отримувач допомоги має повернути кошти добровільно або за вимогою органу соціального захисту населення.

Нагадаємо, благодійний фонд "Карітас. Чернігів" надасть грошову допомогу на покриття витрат на комунальні послуги. Кошти можуть оформити тільки мешканці одного з регіонів Чернігівської області.

Також повідомлялося, що уряд запровадив програму допомоги, в рамках якої, зокрема ВПО з дітьми, зможуть отримати по 6,5 тис. гривень. Такі виплати покликані підтримати українців взимку.