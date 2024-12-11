Виплати для переселенців — хто і де може отримати допомогу від Карітас

Жінка з дитиною. Фото: УНІАН

У низці громад Полтавської області внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати фінансову допомогу на оренду житла. Кошти надасть БФ "Карітас Полтава".

Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

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Як зазначається, допомогу переселенцям надають в рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні". Гроші можуть отримати громадяни, які нещодавно (менш ніж 30 днів тому) переїхали до таких громад:

Полтавська;

Миргородська;

Коломацька;

Кременчуцька;

Кобеляцька.

Треба підпадати під одну з наведених категорій вразливості:

особи з інвалідністю;

особи з важкими хворобами;

самотні особи старшого віку (60+), домогосподарства, що складаються з одного/двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;

неповна родина (є лише батько чи матір), опікуни неповнолітніх дітей;

багатодітні сім'ї (від трьох неповнолітніх дітей);

вагітні жінки, матері з дітьми до трьох років.

Як отримати кошти від "Карітас"

Зареєструватися на отримання фіндопомоги в громадах на оренду житла можна терміном на шість місяців.

Для реєстрації треба надати документи:

паспорт (оригінал);

ідентифікаційний код;

довідку ВПО, видану у 2024 році (з часу її видачі має минути не більше 30 днів);

міжнародний номер банківського рахунку (IBAN);

документи, де підтверджуються критерій вразливості;

довідку ОК-5 або ОК-7.

"Для отримання допомоги також необхідно, щоб домогосподарство не отримувало аналогічної грошової допомоги від інших організацій, а середній місячний дохід на одну особу становив не більше 6318 гривень", — йдеться у повідомленні.

Уточнити інформацію можна за номером телефону: (050) 346-46-93.

Нагадаємо, жителі Черкаської області можуть подати заявки на грошову допомогу від УВКБ ООН. Йдеться про суму у 10,8 тис. гривень.

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