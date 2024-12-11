Виплати для переселенців — хто і де може отримати допомогу від Карітас

Фіндопомога ВПО від "Карітас" — хто має право на виплати
У низці громад Полтавської області внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати фінансову допомогу на оренду житла. Кошти надасть БФ "Карітас Полтава".
Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.
Хто має право на фінансову допомогу
Як зазначається, допомогу переселенцям надають в рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні". Гроші можуть отримати громадяни, які нещодавно (менш ніж 30 днів тому) переїхали до таких громад:
- Полтавська;
- Миргородська;
- Коломацька;
- Кременчуцька;
- Кобеляцька.
Треба підпадати під одну з наведених категорій вразливості:
- особи з інвалідністю;
- особи з важкими хворобами;
- самотні особи старшого віку (60+), домогосподарства, що складаються з одного/двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;
- неповна родина (є лише батько чи матір), опікуни неповнолітніх дітей;
- багатодітні сім'ї (від трьох неповнолітніх дітей);
- вагітні жінки, матері з дітьми до трьох років.
Як отримати кошти від "Карітас"
Зареєструватися на отримання фіндопомоги в громадах на оренду житла можна терміном на шість місяців.
Для реєстрації треба надати документи:
- паспорт (оригінал);
- ідентифікаційний код;
- довідку ВПО, видану у 2024 році (з часу її видачі має минути не більше 30 днів);
- міжнародний номер банківського рахунку (IBAN);
- документи, де підтверджуються критерій вразливості;
- довідку ОК-5 або ОК-7.
"Для отримання допомоги також необхідно, щоб домогосподарство не отримувало аналогічної грошової допомоги від інших організацій, а середній місячний дохід на одну особу становив не більше 6318 гривень", — йдеться у повідомленні.
Уточнити інформацію можна за номером телефону: (050) 346-46-93.
Нагадаємо, жителі Черкаської області можуть подати заявки на грошову допомогу від УВКБ ООН. Йдеться про суму у 10,8 тис. гривень.
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