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Благодійний фонд надає нову фіндопомогу — умови

25 грудня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога на оплату комуналки — де доступні виплати
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У грудні 2024 року частина українців може подати заявки на нову фінансову допомогу від благодійного фонду "Карітас. Чернігів". Кошти надають на покриття витрат на комунальні послуги.

Про це повідомляє видання "На пенсії".

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Зазначається, що грошова допомога доступна у Чернігівській області. Кошти надають на оплату електроопалення для жителів громад:

  • Ніжинська;
  • Носівська;
  • Лосинівська;
  • Плисківська.

"Компенсацію на електроопалення надають мешканцям, в чиїх оселях встановлено індивідуальне електроопалення", — йдеться у повідомленні.

Серед умов оформлення допомоги — загальний дохід не перевищує 6318 грн на особу. Також необхідно підпадати під одну з категорій вразливості:

  • у родині є особи з інвалідністю (перша, друга групи);
  • багатодітні родини (з неповнолітніми дітьми);
  • неповна родина з неповнолітніми дітьми (нема матері чи батька);
  • самотні люди похилого віку, яким більше 60 років.

Як подати заявку на грошову допомогу

Для того, щоб подати заявку на отримання фіндопомоги, необхідно звернутися за адресою: м. Ніжин, вул. Процінка, 6. Графік роботи: з 10:00 до 16:00.

Необхідно зібрати такий пакет документів:

  • паспорт (від всіх дорослих членів родини);
  • ідентифікаційний код;
  • документи, де засвідчується вразлива категорія населення;
  • довідка про склад сім’ї;
  • довідка про доходи;
  • довідка з банку про відкриття рахунку (IBAN);
  • остання квитанція оплати за постачання електричної енергії.

Всі питання можна уточнити за номером телефону: 0960943235.

Нагадаємо, у рамках реформування максимальний розмір щомісячної страхової виплати у разі нещасного випадку на виробництві підвищиться до п'яти мінімальних заробітних плат. Розмір становитиме 40 тис. грн замість 32 тис. грн.

Також повідомлялося, що переселенці та малозабезпечені родини з дітьми, а також особи дорослі з інвалідністю першої групи, отримають допомогу на зимовий період. Йдеться про суму у 6,5 тис. грн.

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