Виплати у 2025 році — українцям обіцяють нові програми допомоги

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні влада наприкінці 2024 року посилила підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО), започаткувавши низку програм. У 2025 році вразливих категорій громадян чекають також нові виплати.

Про це пише "24 Канал".

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Грошова допомога для ВПО у 2025 році

Так, на початку холодного періоду уряд запровадив програму, в рамках якої малозабезпечені родини та сім'ї ВПО з дітьми або дорослі з інвалідністю першої групи, можуть отримати допомогу в 6,5 тис. гривень. Виплати покликані підтримати таких громадян взимку. Їх можна використати на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей.

Також з нового року родини ВПО зможуть оформити нову допомогу у вигляді субсидії на оренду житла. Програмою підтримки зможуть скористатися сім'ї, які витрачають на оренду більш ніж 30% від загального доходу. Відомо, що у держбюджеті на 2025 рік передбачені додаткові 15 млрд гривень на переселенців, які втратили житло, за програмою "єВідновлення". Очікується, що близько 30 тис. громадян отримають допомогу для відновлення житла.

Допомога на купівлю дров

Також взимку близько пів мільйона родин, у яких оселя не має централізованого опалення, отримають допомогу на купівлю дров. Йдеться про суму у 21 тис. гривень. Кошти почали виплачувати у прифронтових районах ще з осені. Одноразова виплата надається вразливим категоріям громадян з наступних областей:

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Луганська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Чернігівська.

Фінансова підтримка вчителів

З січня наступного року в країні почне діяти програма, в рамках якої, вчителі отримають доплати до зарплати у розмірі 1 тис. гривень. З початком нового навчального року виплату збільшать до 2 тис. гривень.

У Кабміні повідомили, що йдеться про підтримку працівників закладів загальної середньої освіти. Постанову ухвалили на виконання доручення українського президента.

Раніше ми писали, що Червоний Хрест України надає для переселенців різноманітну допомогу. Українці можуть отримати фінансову, гуманітарну та психологічну підтримку.

Також повідомлялося, що громадяни можуть перерахувати на армію держдопомогу в 1 тис. грн за програмою "Зимова єПідтримка". Є кілька різних способів, як це зробити.