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Выплаты ВПЛ — какой категории гарантировали помощь в 2025-м

25 декабря 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты ВПЛ — кто гарантированно получит помощь в 2025 году
Украинские переселенцы. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

Части граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) продолжат начисление выплат на проживание в 2025 году после получения их в течение полугода. В частности, речь идет о 60-летних гражданах, не имеющих права на оформление пенсии.

Это прописано в правительственном постановлении №332 (от 20 марта 2022 г.).

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Так, согласно п.13-4 "Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ", помощь может быть назначена на второй шестимесячный период гражданам, которые потеряли трудоспособность, в частности 60-летнего возраста, не имеющие права на пенсии или получение государственной соцпомощи.

Для продления помощи необходимо соответствовать двум критериям:

  • подпадать под имущественные требования, предусмотренные пунктами 7 — 7-1 Порядка. Среди них — отсутствие депозитов или покупки дорогостоящих товаров, недвижимости на территории, не внесенной в Перечень боевых действий или оккупации;
  • общий доход за месяц в среднем на одного получателя в течение трехмесячного периода не превышает 9444 грн.

В то же время, для продолжения начисления выплат не принимают во внимание:

  • период перемещения гражданина;
  • занятость лица (от 60-летних не требуется быть трудоустроенным/состоять на учете в Центре занятости).

На таких же основаниях будут иметь право на продление начисления выплат:

  • лица, утратившие трудоспособность, но не получающие ни пенсию, ни соцпомощь;
  • лица с инвалидностью третьей группы.

Речь идет о продлении выплаты суммы гражданам со статусом ВПЛ, проживающим в Украине:

  • 3 тыс. гривен — для лиц с инвалидностью и детей;
  • 2 тыс. гривен — для других лиц.

В случае неправомерного начисления выплаты получатель пособия должен вернуть средства добровольно или по требованию органа социальной защиты населения.

Напомним, благотворительный фонд "Каритас. Чернигов" предоставит денежную помощь на покрытие расходов на коммунальные услуги. Средства могут оформить только жители одного из регионов Черниговской области.

Также сообщалось, что правительство ввело программу помощи, в рамках которой, в частности ВПЛ с детьми, смогут получить по 6,5 тыс. гривен. Такие выплаты призваны поддержать украинцев зимой.

выплаты финансовая помощь материальная помощь ВПЛ денежная помощь

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