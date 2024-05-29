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Виплати ВПО — які суми допомоги отримають з 1 червня

29 травня 2024 08:41
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога для переселенців з 1 червня — що зміниться
Грошові купюри в руках. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

З 1 червня 2024 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) запрацюють нові правила. За планами влади, переселенцям почнуть надавати новий вид допомоги у вигляді субсидії на оренду житла.

Про це йдеться у матеріалах уряду.

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Виплати для переселенців з червня 2024 року

На початку літа надалі діятиме державна програма допомоги для внутрішніх переселенців. Йдеться як про виплати для тих, кому допомогу призначили автоматично, так і для тих, кому схвалили заявку на її продовження.

Як відомо, з 1 березня цього року для переселенців з числа найбільш вразливих, виплати продовжили ще на шість місяців. Йшлося першочергово про людей, які не можуть працювати, доглядають за дітьми, важко хворими особами, особами з інвалідністю, мають низькі або взагалі не мають доходів.

Частина ВПО мала право повторно подати відповідні заяви в органи соцзахисту населення або ЦНАПи до 30 квітня.

У червні суми допомоги для громадян зі статусом внутрішньо переміщених осіб будуть такі:

  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн;
  • для інших осіб — 2 тис. грн.

Гроші нараховують 15-го та 28-го числа щомісяця.

Виплати для ВПО з двох нових областей

Окрім того, у червні люди, які евакуюються із Харківщини та Сумщини, матимуть право на повторні виплати ВПО.

Йдеться про тих, кого включили до списків евакуйованих, які формує місцева влада.

Міжнародна допомога для переселенців у червні

Також переселенці у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Харківській областях, які постраждали від воєнних дій, зможуть оформити грошову допомогу за проєктом Консорціуму Реагування. Також необхідно належати до вразливих категорій.

Розмір допомоги — 3,6 тис. грн на особу на тримісячний період. Загальна сума становитиме 10,8 тис. грн.

Новий вид допомоги для ВПО з червня

З червня 2024 року влада пообіцяла надати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) новий вид держдопомоги — субсидію на оренду житла.

Розмір буде враховувати вартість оренди у конкретному регіоні чи місті, оскільки вона у Києві, Миколаєві, Закарпатті може суттєво відрізнятися. Субсидія буде враховувати різницю у ціні на житло. Розмір буде залежати від:

  • кількості осіб у складі родини, яка орендує житло;
  • доходів та спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно.

Очікується, що ВПО будуть платити за оренду не більше 20−30% сімейного доходу, а решту покриє держава.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні малозабезпечені родини можуть розраховувати на допомогу від держави. Відомо, які будуть суми та хто отримає право на виплати з 1 червня 2024 року.

Також ми писали, що українці можуть отримати одноразову фінансову допомогу на лікування та реабілітацію. Надання такої допомоги здійснюється органом місцевого самоврядування.

виплати
переселенці
ВПО
гроші
субсидії

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