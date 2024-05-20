Допомога від ООН — виплати у 10,8 тис. грн доступні у нових регіонах

Грошові купюри у руках. Фото: РБК-Україна

У травні 2024 році частина громадян може отримати додаткову грошову допомогу. Йдеться про евакуйованих мешканців прифронтових територій Сумської та Харківської областей, які належать до категорії вразливих.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики.

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Хто має право на допомогу та сума виплат

Український уряд ухвалив рішення щодо реалізації спільного проєкту Мінсоцполітики та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), спрямованого на екстрену додаткову підтримку евакуйованих сімей.

У зв'язку з цим родини із категорії вразливих, які евакуюються з прифронтових громад Харківської і Сумської областей, після евакуації матимуть право на допомогу у 10,8 тис. гривень. Така сума призначена на одну особу в родині. Якщо йдеться про багатодітну малозабезпечену сім'ю з п'ятьох людей, то їй належить отримати 54 тис. гривень допомоги.

Гроші виплачуватимуть категоріям родин з дітьми, які з 1 травня цього року підлягають обов’язковій евакуації, а до того проживали на Сумщини та Харківщини, та належали до таких категорій:

родина має особу або дитину з інвалідністю до 18 років;

багатодітна родина з дітьми до 18 років;

дітей виховує самотня мати чи батько;

родина з дітьми віком до 18 років — малозабезпечена.

Як оформити грошову допомогу

Додаткову фінансову допомогу надаватимуть одноразово, а тривалість виплат буде залежати від обсягу бюджету програми.

Якщо евакуацію було організовано засобами ОВА, то додатково звертатись за даною допомогою не потрібно, а виплати здійснять автоматично.

Родини, які в рамках обовʼязкової евакуації, переїхали у безпечніше місце своїми силами, мають звернутися після евакуації у найближче управління соцзахисту в громаді, куди переїхали, із заявою щодо виплати допомоги.

Гроші одноразової допомоги зарахують на рахунок одного з членів родини-отримувача. Окрім того, їх можна буде одержати у відділенні Укрпошти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд дозволив заповідати одноразову грошову допомогу родичам загиблого військовослужбовця. Зараз її розмір становить 15 млн грн.

Також ми писали, що держава надає матеріальну допомогу для дітей, над якими встановлено опіку. В уряді пояснили, як змінились суми та як отримати опікунам.