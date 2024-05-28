Соцвиплати з 1 червня — які суми допомоги отримають малозабезпечені

Порожній гаманець у руках. Фото: pixabay

В Україні малозабезпечені родини можуть розраховувати на допомогу від держави. Відомо, які будуть суми та хто отримає право на виплати з 1 червня 2024 року.

Про це повідомляють Fakty ICTV.

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Розмір допомоги для малозабезпечених у 2024 році

Згідно з правилами, допомога для малозабезпечених призначається, якщо розмір сукупного доходу родини не більший за рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї. Для цього вираховують прожитковий мінімум для сім’ї, шляхом додавання прожиткових мінімумів для кожного члена родини. Цьогоріч розмір прожиткового мінімум зріс, водночас у червні розмір допомоги не зміниться.

Для родини із матері, батька та дітей чотирьох та восьми років розмір прожиткового мінімуму у 2024 році дорівнюватиме 11,815 тис. грн:

прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3,028 тис. грн;

прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3,028 тис. грн;

прожитковий мінімум для дітей до 6 років — 2,563 тис. грн;

прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років — 3,196 тис. грн.

Сума виплати для малозабезпеченої родини буде становити різницю між отриманим числом та загальним доходом усієї родини. Зараз допомога малозабезпеченим сім’ям така:

працездатні особи (частка у 55% від розміру прожиткового мінімуму) — 1,665 тис. грн;

особи, які втратили працездатність (частка у 100% розміру прожиткового мінімуму) — 2,361 тис. грн;

діти — частка у 140% прожиткового мінімуму (до 6 років — 3,588 тис. грн, з 6 до 18 років — 4,474 тис. грн);

особи віком 18-23 роки (за умови навчання) — частка у 140% прожиткового мінімуму — 4,239 тис. грн.

Розширення допомоги для малозабезпечених сімей

Також на початку 2024 року Кабінет міністрів надав ширші можливості для призначення відповідної допомогти малозабезпеченим родинам. Зокрема, право на виплати на шість місяців матимуть:

родини, які повернулися на батьківщину після тривалого (більш ніж 90 днів поспіль) перебування за межами країни;

родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які у зв'язку з переміщенням не працювали/не сплачували ЄСВ.

Водночас, безробітні працездатні члени сім'ї, які отримають таку допомогу муситимуть за два місяці після її призначення або знайти роботу, або стати на біржу праці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть отримати одноразову фінансову допомогу на лікування та реабілітацію. Надання такої допомоги здійснюється органом місцевого самоврядування.

Також ми писали, що частина громадян зможе отримати додаткову грошову допомогу. Йдеться про евакуйованих мешканців прифронтових територій Сумської та Харківської областей, які належать до категорії вразливих.