Українці можуть отримати до 10 тис. грн на лікування — які документи потрібні та куди звертатися

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть отримати одноразову фінансову допомогу на лікування та реабілітацію. Надання такої допомоги здійснюється органом місцевого самоврядування.

Про це йдеться в Законі "Про місцеве самоврядування в Україні".

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Де можна оформити допомогу на лікування

Надання таких послуг може бути передбачено річною програмою допомоги окремим категоріям населення громади, із зазначеним переліком захворювань та вимогами до матеріального забезпечення заявників.

Подати заяву на отримання послуги можна особисто або через законного представника, надіславши документи поштою (рекомендованим листом).

Документи необхідно подати до найближчого органу соціального захисту, ЦНАПу або місцевої адміністрації. Розмір грошової допомоги на лікування або реабілітацію становить від 450 до 10 000 грн.

Які документи потрібні для оформлення допомоги

Щоб отримати гроші на лікування або реабілітацію, потрібно зібрати такі документи:

заява;

документ, що посвідчує особу (свідоцтво про народження або паспорт);

ідентифікаційний код;

довідка з медичної установи про необхідність лікування або реабілітації, або проведене консервативне або оперативне лікування;

акт обстеження матеріально-побутових умов;

довідка про доходи людини та членів її сім'ї;

довідка про склад сім'ї;

номер рахунку в банку.

Ця послуга безплатна. Строк надання — 30 календарних днів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деяким військовослужбовцям не регулярній основі почнуть виплачувати одноразову грошову допомогу. Зокрема, йдеться про відшкодування витрат захисникам Харківської області, які отримали інвалідність та самостійно пройшли санаторно-курортне лікування.

Ми також писали, що у травні 2024 році частина громадян може отримати додаткову грошову допомогу. Йдеться про евакуйованих мешканців прифронтових територій Сумської та Харківської областей, які належать до категорії вразливих.