Помощь для переселенцев с 1 июня — что изменится

Выплаты ВПЛ — какие суммы помощи получат с 1 июня
С 1 июня 2024 года для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) заработают новые правила. По планам властей, переселенцам предоставят новый вид помощи в виде субсидии на аренду жилья.
Об этом говорится в материалах правительства.
Выплаты для переселенцев с июня 2024 года
В начале лета будет действовать государственная программа помощи для внутренних переселенцев. Речь идет как о выплатах для тех, кому помощь назначили автоматически, так и для тех, кому одобрили заявку на ее продление.
Как известно, с 1 марта этого года для переселенцев из числа наиболее уязвимых выплаты продлили еще на шесть месяцев. Речь шла в первую очередь о людях, которые не могут работать, ухаживают за детьми, тяжело больными лицами, лицами с инвалидностью, имеют низкие или вообще не имеют доходов.
Часть ВПЛ имела право повторно подать соответствующие заявления в органы соцзащиты населения или ЦНАПы до 30 апреля.
В июне суммы пособия для граждан со статусом внутренне перемещенных лиц будут следующие:
- для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;
- для других лиц — 2 тыс. грн.
Деньги начисляют 15 и 28 числа ежемесячно.
Выплаты для ВПЛ из двух новых областей
Кроме того, в июне люди, которые эвакуируются из Харьковщины и Сумщины, будут иметь право на повторные выплаты ВПЛ.
Речь идет о тех, кого включили в эвакуированные списки, которые формируют местные власти.
Международная помощь для переселенцев в июне
Также переселенцы в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Харьковской областях, пострадавшие от военных действий, смогут оформить денежную помощь по проекту Консорциума Реагирования. Также необходимо относиться к уязвимым категориям.
Размер пособия — 3,6 тыс. грн на человека на трехмесячный период. Общая сумма будет составлять 10,8 тыс. грн.
Новый вид помощи для ВПЛ с июня
С июня 2024 года власти пообещали предоставить для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) новый вид госпомощи — субсидию на аренду жилья.
Размер будет учитывать стоимость аренды в конкретном регионе или городе, поскольку она в Киеве, Николаеве, Закарпатье может существенно отличаться. Субсидия будет учитывать разницу в цене на жилье. Размер будет зависеть от:
- количества лиц в составе семьи, арендующей жилье;
- доходов и возможности оплачивать счета за аренду самостоятельно.
Ожидается, что ВПЛ будут платить за аренду не более 20-30% семейного дохода, а остальное покроет государство.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине малообеспеченные семьи могут рассчитывать на помощь от государства. Известно, какие будут суммы и кто получит право на выплаты с 1 июня 2024 года.
Также мы писали, что украинцы могут получить единовременную финансовую помощь на лечение и реабилитацию. Оказание такой помощи осуществляется органом местного самоуправления.
Читайте Новини.LIVE!