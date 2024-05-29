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Выплаты ВПЛ — какие суммы помощи получат с 1 июня

29 мая 2024 08:41
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь для переселенцев с 1 июня — что изменится
Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

С 1 июня 2024 года для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) заработают новые правила. По планам властей, переселенцам предоставят новый вид помощи в виде субсидии на аренду жилья.

Об этом говорится в материалах правительства.

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Выплаты для переселенцев с июня 2024 года

В начале лета будет действовать государственная программа помощи для внутренних переселенцев. Речь идет как о выплатах для тех, кому помощь назначили автоматически, так и для тех, кому одобрили заявку на ее продление.

Как известно, с 1 марта этого года для переселенцев из числа наиболее уязвимых выплаты продлили еще на шесть месяцев. Речь шла в первую очередь о людях, которые не могут работать, ухаживают за детьми, тяжело больными лицами, лицами с инвалидностью, имеют низкие или вообще не имеют доходов.

Часть ВПЛ имела право повторно подать соответствующие заявления в органы соцзащиты населения или ЦНАПы до 30 апреля.

В июне суммы пособия для граждан со статусом внутренне перемещенных лиц будут следующие:

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;
  • для других лиц — 2 тыс. грн.

Деньги начисляют 15 и 28 числа ежемесячно.

Выплаты для ВПЛ из двух новых областей

Кроме того, в июне люди, которые эвакуируются из Харьковщины и Сумщины, будут иметь право на повторные выплаты ВПЛ.

Речь идет о тех, кого включили в эвакуированные списки, которые формируют местные власти.

Международная помощь для переселенцев в июне

Также переселенцы в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Харьковской областях, пострадавшие от военных действий, смогут оформить денежную помощь по проекту Консорциума Реагирования. Также необходимо относиться к уязвимым категориям.

Размер пособия — 3,6 тыс. грн на человека на трехмесячный период. Общая сумма будет составлять 10,8 тыс. грн.

Новый вид помощи для ВПЛ с июня

С июня 2024 года власти пообещали предоставить для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) новый вид госпомощи — субсидию на аренду жилья.

Размер будет учитывать стоимость аренды в конкретном регионе или городе, поскольку она в Киеве, Николаеве, Закарпатье может существенно отличаться. Субсидия будет учитывать разницу в цене на жилье. Размер будет зависеть от:

  • количества лиц в составе семьи, арендующей жилье;
  • доходов и возможности оплачивать счета за аренду самостоятельно.

Ожидается, что ВПЛ будут платить за аренду не более 20-30% семейного дохода, а остальное покроет государство.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине малообеспеченные семьи могут рассчитывать на помощь от государства. Известно, какие будут суммы и кто получит право на выплаты с 1 июня 2024 года.

Также мы писали, что украинцы могут получить единовременную финансовую помощь на лечение и реабилитацию. Оказание такой помощи осуществляется органом местного самоуправления.

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