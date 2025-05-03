Виплати на проживання ВПО — чому скасовують допомогу у 2025 році

Люди з сумками йдуть вулицею. Фото: УНІАН

Українці, які під час повномасштабної війни з Росією вимушено виїхали з рідних домівок та стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО), отримують грошову допомогу від держави на проживання. Виплати призначають, якщо ВПО відповідають певним майновим критеріям.

Фахівці Юридичного порадника для ВПО на сторінці у соціальній мережі Facebook пояснили, чи можуть позбавити виплати переселенців за купівлю валюти.

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Допомогу на проживання ВПО виплачують пів року, після чого нарахування можуть продовжити на аналогічний термін. Тобто, як зауважують фахівці, якщо за цей шестимісячний період ВПО придбала валюту, її позбавлять виплат тоді, коли загальна сума покупки буде більшою за 100 тис. гривень.

Наприклад, якщо переселенець, який користується державною підтримкою з вересня 2024 року, у жовтні придбає валюту на суму у 45 тис. гривень, а у грудні — на 58 тис. гривень, тоді виплати йому скасують у грудні того ж року.

Чому ще ВПО скасовують виплати

Держава відмовиться надавати фінансову допомогу переселенцям, які:

пробули за кордоном довше 30 календарних днів, при цьому документально не обґрунтували своє перебування там у документах;

купили квартиру, житловий будинок або ділянку вартістю понад 100 тис. гривень (крім випадків, коли житло було отримано з бюджету міста або країни);

купили нову машину, яку виготовили на заводі менше ніж 5 років тому (крім автомобілів, придбаних волонтерами та переданими ЗСУ);

мають житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї, і розміщене воно в безпечній зоні, де не тривають бойові дії в активній фазі, місцевість не вважається зоною з можливістю бойових дій в активній фазі, а також у будь-якому населеному пункті на підконтрольній Україні території;

зберігають на депозитному рахунку понад 100 тис. гривень.

Нагадаємо, що уряд у 2025 році дозволив пенсіонерам з-поміж ВПО отримувати пенсію у будь-якому українському банку. До цього свої виплати вони отримували через державний Ощадбанк.

Також у Пенсійному фонді нещодавно розповіли важливі нюанси щодо права населення оформити пільги на оплату комунальних послуг. Йдеться про період доходів громадян.