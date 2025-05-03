Выплаты на проживание ВПЛ — почему отменяют помощь в 2025 году

Люди с сумками идут по улице. Фото: УНИАН

Украинцы, которые во время полномасштабной войны с Россией вынужденно выехали из родных домов и стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), получают денежную помощь от государства на проживание. Выплаты назначают, если ВПЛ соответствуют определенным имущественным критериям.

Специалисты Юридического советчика для ВПЛ на странице в социальной сети Facebook объяснили, могут ли лишить выплаты переселенцев за покупку валюты.

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Помощь на проживание ВПЛ выплачивают полгода, после чего начисление могут продлить на аналогичный срок. То есть, как отмечают специалисты, если за этот шестимесячный период ВПЛ приобрело валюту, его лишат выплат тогда, когда общая сумма покупки будет больше 100 тыс. гривен.

Например, если переселенец, который пользуется государственной поддержкой с сентября 2024 года, в октябре приобретет валюту на сумму в 45 тыс. гривен, а в декабре — на 58 тыс. гривен, тогда выплаты ему отменят в декабре того же года.

Почему еще ВПЛ отменяют выплаты

Государство откажется оказывать финансовую помощь переселенцам, которые:

пробыли за границей дольше 30 календарных дней, при этом документально не обосновали свое пребывание там в документах;

купили квартиру, жилой дом или участок стоимостью более 100 тыс. гривен (кроме случаев, когда жилье было получено из бюджета города или страны);

купили новую машину, которую изготовили на заводе менее 5 лет назад (кроме автомобилей, приобретенных волонтерами и переданными ВСУ);

имеют жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи, и размещено оно в безопасной зоне, где не продолжаются боевые действия в активной фазе, местность не считается зоной с возможностью боевых действий в активной фазе, а также любом населенном пункте на подконтрольной Украине территории;

хранят на депозитном счете более 100 тыс. гривен.

Напомним, что правительство в 2025 году позволило пенсионерам из числа ВПЛ получать пенсию в любом украинском банке. До этого свои выплаты они получали через государственный Ощадбанк.

Также в Пенсионном фонде недавно рассказали важные нюансы относительно права населения оформить льготы на оплату коммунальных услуг. Речь идет о периоде доходов граждан.