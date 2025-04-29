Оформлення субсидій, виплати ВПО і пенсії — що зміниться для українців у травні 2025

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року українці продовжать отримувати соцвиплати та фінансову допомогу від держави. Уряд, зокрема, продовжив нарахування виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО), а Пенсійний фонд України (ПФУ) незабаром визначить, в кого з українців й надалі буде житлова субсидія.

Редакція Новини.LIVE розповідає, на які зміни слід очікувати українцям з 1 травня 2025 року.

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Виплати ВПО у травні — хто отримуватиме допомогу на проживання

У травні 2025 року внутрішньо переміщеним особам надаватимуть допомогу на проживання, оскільки виплати перепризначаються автоматично. Розмір допомоги складає:

2 тис. гривень — для дорослих;

— для дорослих; 3 тис. гривень — для дітей та осіб з інвалідністю.

При цьому варто пам'ятати, що увесь час, допоки ВПО отримуватимуть виплати від держави, їх перевірятимуть на відповідність критеріям для отримання виплат. Наприклад, якщо з'ясується, що ВПО перебували за кордоном понад 30 днів, придбали житло/автомобіль, тоді соцзахист може скасувати виплату допомоги.

Особи, які звертаються за виплатами вперше, можуть оформити довідку ВПО та подати заявку на отримання грошової підтримки для всієї родини. Зробити це можна у мобільному застосунку "Дія".

Субсидії з 1 травня — кому звертатися за перепризначенням

У перший день травня Пенсійний фонд України почне визначати, хто з українців зможе оформити житлову субсидію на наступний період (до 30 квітня 2026 року).

Більшості отримувачів житлової субсидії допомогу перепризначать автоматично на підставі наявної в ПФУ інформації. Водночас деяким категоріям громадян субсидію на новий період призначать після звернення:

з новою заявою;

з декларацією про доходи та витрати (або спрощеною заявою).

Особисте звернення громадянам потрібно подавати, якщо:

у складі домогосподарства є ВПО;

члени домогосподарства платять за ЖКП в орендованому житловому приміщенні;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

член домогосподарства звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі нуль гривень.

Якщо у складі домогосподарства стаються зміни, то ПФУ про це слід повідомити впродовж 30 днів. Важливо знати також і те, що у разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону (тобто у травні або червні) житлова субсидія все одно призначається з початку сезону.

Виплати пенсіонерам від ВПП ООН

Допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) продовжили до кінця травня 2025 року. Відповідно, доплату до пенсії отримають українці, які живуть у 9 областях, а саме:

Чернігівській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Харківській;

Херсонській;

Луганській;

Миколаївській;

Запорізькій

Сумській.

Виплати на цих територіях, крім пенсіонерів, також нарахують:

людям без права на пенсію;

особам з інвалідністю;

дітям з інвалідністю.

Однак усі претенденти на допомогу від організації мають дотримуватися однієї важливої умови: впродовж проєкту їм не можна користуватися виплатами на проживання для ВПО, а також допомогою від інших міжнародних організацій.

Ті, хто підпадає під умови програми, отримають різницю між пенсією (соцвиплатою), яку їм нараховує держава, та 3 250 грн. Так, якщо пенсія становить, приміром, 2,5 тис. грн, то людина отримає 750 грн додаткової допомоги від ВПП ООН.

Подавати заявки чи реєструватися не потрібно — гроші виплачують автоматично.

Раніше стало відомо, скільки українці платитимуть за електроенергію з 1 травня 2025 року. Остаточний розмір тарифу для населення, який діятиме до осені, погодив Кабмін.

Також ми розповідали, що жителі Херсонщини можуть подати заявку на допомогу. Виплати у 10,8 тис. гривень передбачені для громадян, які постраждали від обстрілів з боку РФ.