Пенсії для ВПО — що дозволили переселенцям у 2025 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Сучасні пенсіонери активно вивчають інтернет-банкінг і вважають за краще, щоби пенсійні виплати їм нараховували на картку. Навіть якщо з банком виникнуть якісь проблеми, українці легко можуть домовитися з іншою фінансовою установою.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) змінювати банк для отримання пенсій чи о інших страхових виплат.

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Змінити банк для пенсій — чи можуть це зробити ВПО

Ще у березні 2025 року Кабмін України схвалив постанову, якою дозволив ВПО, які раніше мали отримувати свої виплати лише в Ощадбанку, обирати будь-який інший уповноважений банк.

"Тобто зараз пенсіонер-ВПО може обирати будь-який з уповноважених банків", — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у Пенсійному фонді, щоби змінити банк, людині потрібно подати заяву до держструктури. У заяві вказується назва фінустанови та реквізити рахунку.

Подати заяву можна двома способами:

особисто — у будь-якому зручному сервісному центрі ПФУ;

онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Що ще варто знати

Для українських переселенців, які виїхали зі своїх домівок через повномасштабну війну, поменшає програм підтримки від ООН. Так, скорочену допомогу отримуватимуть новоприбулі переселенці, оскільки США зменшили фінансування відповідних програм.

Раніше стало відомо, що держава виплачуватиме ВПО нову фінансову допомогу. Так, 8 тис. гривень зможуть отримати українці з Луганської області.