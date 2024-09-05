Допомога ВПО — у Кабміні розповіли, що буде з розміром допомоги у 2025 році

Українські переселенці. Фото: ukrayina.pl

У Міністерстві соціальної політики розповіли, що у 2025 році збираються надалі надавати виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, планують запровадити більш універсальну базову соцдопомогу.

Про це розповіла міністр соцполітики Оксана Жолнович в інтерв’ю "Укрінформ".

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Що буде з виплатами ВПО у 2025 році

У 2025 році країнці, які вимушено покинули свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами, отримуватимуть грошову допомогу від держави надалі. Однак паралельно з цим будуть створювати нові, більш універсальні види допомоги.

Жолнович розповіла, що виплата так само залишиться на рівні 2 тис. гривень на людину та 3 тис. гривень на дитину чи людину з інвалідністю, хоч раніше в уряді говорили про перегляд розміру наступного року. Вона стверджує, що в розрахунку на родину виходить чимала сума.

"Ми тепер цю суму почали виплачувати на родину, на домогосподарство. Коли ми говоримо про класичну родину з чотирьох людей, підтримка становитиме 10 тисяч: на двох дітей по 3 тисячі, на двох дорослих по 2 тисячі. І це вже зовсім інша, доволі відчутна сума", — пояснила міністр.

Цю допомогу для ВПО залишать і будуть виплачувати для вразливих категорій:

людей пенсійного віку;

людей з інвалідністю;

тих, у кого маленький дохід.

Водночас, Міністерство соцполітики працює над тим, щоб запровадити більш універсальну базову соцдопомогу.

"Тобто ці категорії людей далі отримуватимуть підтримку в 2-3 тисячі гривень, але паралельно створюватимемо нові, більш універсальні види допомоги", — заявила Жолнович.

Таким чином, 2025 року перегляду розміру виплат очікувати не слід.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про початок надання виплат від ЮНІСЕФ для мешканців прифронтових територій для підготовки до зими. В рамках програми можна отримати до 21,8 тис. гривень.

Раніше ми писали, що у трьох областях можна отримати фінансову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Максимально за програмою можна оформити 36 тис. грн.