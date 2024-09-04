Грошова допомога від Естонської ради у справах біженців у вересні — які умови

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у трьох регіонах можуть отримати фінансову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Максимально за програмою можна оформити 36 тис. грн.

Про це йдеться в оголошенні організації.

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Умови програми допомоги у 36 тис. грн

Гроші у рамках програми підтримки від представництва Естонської ради у справах біженців надають на відновлення чи започаткування економічної діяльності.

Кошти можуть отримати громадяни, які постраждали від повномасштабної війни.

Дія проєкту поширюється на три області:

Кіровоградська;

Полтавська

Черкаська.

Метою програми є надання доступу до засобів для існування вразливим громадянам, які постраждали через війну, створення нових джерел доходу та підтримка громадян у досягненні прожиткового мінімуму.

"Домогосподарства із Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей можуть подати заявку, і відібрані домогосподарства отримають грошову допомогу з метою започаткування або відновлення економічної діяльності, що покращить їхні засоби існування", — йдеться у повідомленні.

Пріоритет у праві на допомогу матимуть вразливі категорії громадян. Першочергово кошти нададуть:

неповним сім’ям — самотньому батьку чи матері з дітьми до 18 років;

сім’ям, які складаються тільки з літніх людей;

родинам, у складі яких є особи з інвалідністю чи тяжкими хворобами;

багатодітним сім’ям, сім’ям із вагітними жінками;

родинам, житло яких постраждало від російських атак;

сім’ям, члени яких поранені/загинули через бойові дії.

Розмір фіндопомоги та як отримати

Родини отримають кошти для створення нових джерел доходу або відновлення зруйнованого бізнесу у розмірі до 36 тис. гривень.

Претенденти для отримання допомоги насамперед мають заповнити онлайн-форму та чекати зворотного зв’язку від представників проєкту.

Уточнити деталі можна на офіційному сайті чи за телефоном:

+38 073 508 08 39 з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 13:00.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні стартує реєстрація на нову багатоцільову грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Записатися на нові виплати можна буде з 9 до 18 вересня включно.

Також ми писали, що у вересні 2024 року вразливі категорії громадян у Київській області зможуть отримати фінансову допомогу в рамках програми від УВКБ ООН. Зокрема, гроші нададуть переселенцям.