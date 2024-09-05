Помощь ВПЛ — в Кабмине рассказали, что будет с размером помощи в 2025 году

Выплаты ВПЛ — пересмотрят ли размер денежной помощи в 2025 году
В Министерстве социальной политики рассказали, что в 2025 году собираются в дальнейшем предоставлять выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, планируют ввести более универсальную базовую соцпомощь.
Об этом рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью "Укринформу".
Что будет с выплатами ВПЛ в 2025 году
В 2025 году украинцы, вынужденно покинувшие свои дома и ставшие внутренне перемещенными лицами, будут получать денежную помощь от государства в дальнейшем. Однако параллельно с этим будут создаваться новые, более универсальные виды помощи.
Жолнович рассказала, что выплата также останется на уровне 2 тыс. гривен на человека и 3 тыс. гривен на ребенка или человека с инвалидностью, хотя раньше в правительстве говорили о пересмотре размера в следующем году. Она утверждает, что в расчете на семью выходит немалая сумма.
"Мы теперь эту сумму начали выплачивать на семью, на домохозяйство. Когда мы говорим о классической семье из четырех человек, поддержка будет составлять 10 тысяч: на двоих детей по 3 тысячи, на двоих взрослых по 2 тысячи. И это уже совсем другая, довольно ощутимая сумма", — объяснила министр.
Эту помощь для ВПЛ оставят и будут выплачивать для уязвимых категорий:
- людей пенсионного возраста;
- людей с инвалидностью;
- тех, у кого маленький доход.
В то же время, Министерство соцполитики работает над тем, чтобы ввести более универсальную базовую соцпомощь.
"То есть эти категории людей будут дальше получать поддержку в 2-3 тысячи гривен, но будем параллельно создавать новые, более универсальные виды помощи", — заявила Жолнович.
Таким образом, в 2025 году пересмотра размера выплат ожидать не следует.
Что еще стоит знать
Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о начале предоставления выплат от ЮНИСЕФ для жителей прифронтовых территорий для подготовки к зиме. В рамках программы можно получить до 21,8 тысячи гривен.
Ранее мы писали, что в трех областях можно получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Максимально по программе можно оформить 36 тыс. грн.
Читайте Новини.LIVE!