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Выплаты ВПЛ — пересмотрят ли размер денежной помощи в 2025 году

5 сентября 2024 11:21
Ксения Симонова - Редактор
Помощь ВПЛ — в Кабмине рассказали, что будет с размером помощи в 2025 году
Украинские переселенцы. Фото: ukrayina.pl
Ксения Симонова - Редактор

В Министерстве социальной политики рассказали, что в 2025 году собираются в дальнейшем предоставлять выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, планируют ввести более универсальную базовую соцпомощь.

Об этом рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью "Укринформу".

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Что будет с выплатами ВПЛ в 2025 году

В 2025 году украинцы, вынужденно покинувшие свои дома и ставшие внутренне перемещенными лицами, будут получать денежную помощь от государства в дальнейшем. Однако параллельно с этим будут создаваться новые, более универсальные виды помощи.

Жолнович рассказала, что выплата также останется на уровне 2 тыс. гривен на человека и 3 тыс. гривен на ребенка или человека с инвалидностью, хотя раньше в правительстве говорили о пересмотре размера в следующем году. Она утверждает, что в расчете на семью выходит немалая сумма.

"Мы теперь эту сумму начали выплачивать на семью, на домохозяйство. Когда мы говорим о классической семье из четырех человек, поддержка будет составлять 10 тысяч: на двоих детей по 3 тысячи, на двоих взрослых по 2 тысячи. И это уже совсем другая, довольно ощутимая сумма", — объяснила министр.

Эту помощь для ВПЛ оставят и будут выплачивать для уязвимых категорий:

  • людей пенсионного возраста;
  • людей с инвалидностью;
  • тех, у кого маленький доход.

В то же время, Министерство соцполитики работает над тем, чтобы ввести более универсальную базовую соцпомощь.

"То есть эти категории людей будут дальше получать поддержку в 2-3 тысячи гривен, но будем параллельно создавать новые, более универсальные виды помощи", — заявила Жолнович.

Таким образом, в 2025 году пересмотра размера выплат ожидать не следует.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о начале предоставления выплат от ЮНИСЕФ для жителей прифронтовых территорий для подготовки к зиме. В рамках программы можно получить до 21,8 тысячи гривен.

Ранее мы писали, что в трех областях можно получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Максимально по программе можно оформить 36 тыс. грн.

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