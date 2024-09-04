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Українки з дітьми та низьким доходом отримають допомогу — умови програми

4 вересня 2024 13:44
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога українкам з дітьми — які виплати гарантує держава у 2024 році
Матір з дитиною. Фото: Pexels
Ксенія Симонова - Редактор

Держава гарантує у 2024 році фінансову допомогу українкам з дітьми. Зокрема, для отримання права виплати потрібно мати низький офіційний дохід та самостійно виховувати дитину.

Про це повідомляється на соціальній платформі Enableme.

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Допомога на дітей самотнім матерям

У 2024 році грошова допомога на дітей самотнім матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним загальним доходом родини в розрахунку на одну особу за попередні пів року.

Розмір такої допомоги не може перевищувати:

  • для дітей до шести років — 2,563 тис. гривень;
  • для дітей від шести до 18 років — 3,196 тис. гривень;
  • для дітей від 18 до 23 років — 3,028 тис. гривень.

Також передбачені виплати на дітей з інвалідністю:

  • для неповнолітніх дітей з інвалідністю — 2,361 тис. гривень;
  • для дітей з інвалідністю підгрупи А віком до шести років з доплатою на догляд — 6,778 тис. гривень;
  • для дітей з інвалідністю віком до шести років з доплатою на догляд — 2,934 тис. гривень;
  • для дітей з інвалідністю підгрупи А віком від шести до 18 років з доплатою на догляд — 8,044 тис. гривень;
  • для дітей з інвалідністю віком від шести до 18 років з доплатою на догляд — 3,25 тис. гривень.

Окрім того, породіллі можуть у 2024 році отримати виплати при народженні дитини. Так допомога не залежить від розміру прожиткового мінімуму.

Цьогоріч становить 41,28 тис. гривень. Спочатку виплачують 10,32 тис. гривень, а далі упродовж 36 місяців по 860 гривень.

Українки можуть отримати "Пакунок малюка" чи грошову компенсацію у розмірі 7,68 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у трьох регіонах можуть отримати фінансову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Максимально за програмою можна оформити 36 тис. грн.

Також ми писали, що в Україні стартує реєстрація на нову багатоцільову грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Записатися на нові виплати можна буде з 9 до 18 вересня включно.

виплати діти фінансова допомога гроші грошова допомога

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00:48 Зеленський провів телефонну розмову з Макроном напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн"

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23:35 ДПСУ затримали групу з дванадцяти ухилянтів біля кордону з Молдовою

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