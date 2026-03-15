Стипендії у військових вишах — скільки платитимуть курсантам

В Україні курсанти вищих військових навчальних закладів мають право на низку соціальних гарантій. Зокрема це стипендії, безплатне проживання, харчування, військова форма та медичне обслуговування.

У Міністерстві оборони розповіли, на які стипендії можуть розраховувати курсанти ВВНЗ, передають Новини.LIVE.

Скільки платитимуть майбутнім офіцерам

Розмір стипендії для курсантів вищих військових навчальних закладів залежить від кількох чинників. На суму виплат впливають курс навчання, рівень успішності, наявність соціального статусу (зокрема, якщо йдеться про дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування), а також посада, яку обіймає курсант.

Зокрема, передбачені такі виплати:

для курсантів I–II курсів — від 9 646 до 10 320 грн. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сума становить від 14 561 до 15 109 грн;

для курсантів III–IV курсів — від 9 970 до 10 524 грн, а для курсантів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — від 14 759 до 15 508 грн.

Водночас на четвертому курсі розмір виплат може бути значно більшим. Курсанти-відмінники та ті, хто проходить стажування, можуть отримувати до 22 854 грн. Для відмінників із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, максимальна сума виплат сягає 27 838 грн.

Скільки платять новобранцям у навчальних центрах

З першого дня прибуття на базову загальновійськову підготовку рекрутам починають нараховувати грошове забезпечення.

Мінімальний розмір виплат складає 20 130 грн, проте кінцева сума може бути й більшою, залежно від багатьох чинників, зокрема звання та посади.

Грошове забезпечення виплачується однією сумою у наступному календарному місяці. Тобто, якщо рекрут прибув на БЗВП у березні, то перші гроші за фактичний час перебування у навчальному центрі, він отримає у квітні.

