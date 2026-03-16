Премії та "бойові" в ЗСУ: в яких числах мають прийти гроші у березні

Грошове забезпечення військовослужбовців в Україні складається з основного окладу та доплат — премій та так званих бойових. Виплати приходять двома траншами.

Новини.LIVE розповідають, у яких числах березня захисникам мають прийти гроші.

Коли військовослужбовці отримують виплати

У Довіднику щодо грошового забезпечення військових, оприлюдненому на порталі Міністерства оборони України, зазначено, що виплати захисникам здійснюються щомісяця — до 20 числа. Нараховуються вони за попередній місяць служби.

Якщо ж гроші надходять до військової частини пізніше встановленого терміну, фінансовій службі дається до трьох днів, щоб перерахувати їх військовослужбовцям.

Відповідно, виплати за лютий мають надійти захисникам до 20 березня 2026 року. Якщо до цієї дати гроші ще не зараховані на банківські картки, це формально не вважатиметься затримкою.

Водночас на практиці більшість військових отримує основну частину грошового забезпечення до 15 числа кожного місяця за попередній. А от бойові виплати, премії та інші додаткові нарахування часто перераховують вже після 20 числа.

Чи можуть затримуватися виплати

Так, це не виключено. Іноді, особливо на початку року, військовослужбовці не отримують гроші у вищевказані строки. Найчастіше це пов’язано з тимчасовою відсутністю фінансування або з бюрократичними процедурами, які впливають на швидкість перерахування коштів.

Крім того, у перші місяці року відбувається оновлення особових справ, подання нових фінансових запитів та інші організаційні процедури, що може уповільнювати процес фінансування.

Серед інших причин затримок можуть бути:

помилки у фінансових запитах, які готують військові частини;

технічні збої у бухгалтерських програмах або платіжних системах;

втрата документів або їх несвоєчасне надходження.

Додатковим фактором можуть бути й складні безпекові умови. Масовані обстріли або загострення ситуації в окремих регіонах інколи ускладнюють роботу фінансової інфраструктури, що здатне тимчасово затримувати або сповільнювати перерахування коштів військовослужбовцям.

