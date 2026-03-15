Доплати військовим з нагородами — скільки нарахують у березні

Доплати військовим з нагородами.

В Україні для військовослужбовців, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та відзначені державними нагородами, передбачені щомісячні надбавки. Виплати належать також членам сімей загиблих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Про розмір доплат та умови їх отримання пояснила пресслужба Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільський області, передають Новини.LIVE.

Реклама

Які доплати за нагороди передбачені у березні

Відповідно до законодавства, українці які брали участь у захисті країни та були відзначені державними нагородами (починаючи з 2014 року), мають право на щомісячні виплати. Розмір надбавки залежить від типу нагороди та розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня (у 2026 році це 8 647 грн):

звання Герой України та орден "Золота Зірка" — три мінімальних зарплати — 25 941 грн;

орден Богдана Хмельницького трьох ступенів — дві мінімалки — 17 294 грн;

орден "За мужність" трьох ступенів — одна мінімалка — 8 647 грн;

орден княгині Ольги трьох ступенів — одна мінімалка — 8 647 грн;

відзнака Президента України "Хрест бойових заслуг" — півтори мінімалки — 12 970,50 грн.

Зазначається, що надбавка особам, нагородженим відзнакою "Хрест бойових заслуг", призначається з дати нагородження такою відзнакою. Якщо особа нагороджена цією відзнакою до 03 вересня 2025 року, то виплата здійснюється саме з цієї дати.

Скільки виплачують родичам загиблих захисників

У разі загибелі (смерті) особи, яка мала одну з перелічених вище нагород чи відзнак, право на виплату отримують члени її родини:

дружина або чоловік;

батьки (які досягли пенсійного віку, є особами з інвалідністю або мають право на дострокову пенсію);

діти (до 18 років або старші цього віку, якщо вони є особами з інвалідністю, а також діти до 23 років, які навчаються за денною формою).

Виплата родичам становить півтори мінімальної зарплати — 12 970,50 грн. Якщо право на доплату мають декілька родичів — ця сума розподіляється між ними рівними частинами.

