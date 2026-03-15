Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Доплати військовим з нагородами — скільки нарахують у березні

Доплати військовим з нагородами — скільки нарахують у березні

Ua ru
Дата публікації: 15 березня 2026 09:55
Доплати військовим з нагородами — скільки нарахують у березні
Доплати військовим з нагородами. Фото: Генштаб

В Україні для військовослужбовців, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та відзначені державними нагородами, передбачені щомісячні надбавки. Виплати належать також членам сімей загиблих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Про розмір доплат та умови їх отримання пояснила пресслужба Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільський області, передають Новини.LIVE.

Які доплати за нагороди передбачені у березні

Відповідно до законодавства, українці які брали участь у захисті країни та були відзначені державними нагородами (починаючи з 2014 року), мають право на щомісячні виплати. Розмір надбавки залежить від типу нагороди та розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня (у 2026 році це 8 647 грн):

  • звання Герой України та орден "Золота Зірка" — три мінімальних зарплати — 25 941 грн;
  • орден Богдана Хмельницького трьох ступенів — дві мінімалки — 17 294 грн;
  • орден "За мужність" трьох ступенів — одна мінімалка — 8 647 грн;
  • орден княгині Ольги трьох ступенів — одна мінімалка — 8 647 грн;
  • відзнака Президента України "Хрест бойових заслуг" — півтори мінімалки — 12 970,50 грн.

Зазначається, що надбавка особам, нагородженим відзнакою "Хрест бойових заслуг", призначається з дати нагородження такою відзнакою. Якщо особа нагороджена цією відзнакою до 03 вересня 2025 року, то виплата здійснюється саме з цієї дати.

Скільки виплачують родичам загиблих захисників

У разі загибелі (смерті) особи, яка мала одну з перелічених вище нагород чи відзнак, право на виплату отримують члени її родини:

  • дружина або чоловік;
  • батьки (які досягли пенсійного віку, є особами з інвалідністю або мають право на дострокову пенсію);
  • діти (до 18 років або старші цього віку, якщо вони є особами з інвалідністю, а також діти до 23 років, які навчаються за денною формою).

Виплата родичам становить півтори мінімальної зарплати — 12 970,50 грн. Якщо право на доплату мають декілька родичів — ця сума розподіляється між ними рівними частинами.

Раніше ми розповідали, що для осіб, які звільнилися зі строкової військової служби в Україні, запровадили матеріальну допомогу. Розмір виплат залежить від того, працював строковик до призову чи ні.

Також дізнавайтеся, які виплати від держави отримують захисники, які звільняються зі служби. Це стосується, зокрема, і тих громадян, які були мобілізовані до лав ЗСУ в особливий період.

виплати ЗСУ нагорода військові державна нагорода
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації