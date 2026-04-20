Грошове забезпечення військовослужбовців: в яких числах мають прийти премії та "бойові" у квітні

Військовослужбовець на навчаннях.

В Україні військовослужбовцям Збройних сил та інших військових формувань належить грошове утримання від держави. Виплати складаються з окладів, премій та так званих бойових. Гроші надходять на картки у два етапи.

Новини.LIVE розповідають, коли військовим мають нарахувати виплати у квітні.

В яких числах військовослужбовцям приходять гроші

Відповідно до інформації, що міститься у Довіднику з питань грошового забезпечення військовослужбовця на сайті Міністерства оборони України, захисники отримують грошове забезпечення до 20 числа поточного місяця за минулий. Тож усі виплати за березень мають перерахувати військовослужбовцям до 20 квітня.

Проте військові частини не завжди отримують гроші від держави до цієї дати. У разі затримки фінансування в/ч має перерахувати виплати військовим протягом трьох днів після надходження грошей на рахунок.

Зазвичай військовослужбовці отримують оклади до 15 числа, а премії та "бойові" — після 20 числа поточного місяця за попередній.

Чи можуть затримати премії та "бойові" у квітні

Такий сценарій можливий, однак найчастіше затримки з виплатою грошового забезпечення виникають на початку року. Це пов’язано з бюрократичними процедурами та тимчасовими обмеженнями фінансування з бюджету.

Окрім цього, у січні у військових частинах відбувається оновлення особових справ військовослужбовців і формування нових фінансових запитів, що також може сповільнювати процес надходження коштів.

Серед інших причин затримок можна назвати несвоєчасну передачу документів між підрозділами, технічні збої в платіжних системах, а також помилки під час оформлення запитів на фінансування.

