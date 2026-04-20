Денежное обеспечение военнослужащих: в каких числах должны прийти премии и "боевые" в апреле

Военнослужащий на учениях. Фото: Новини.LIVE

В Украине военнослужащим Вооруженных сил и других военных формирований полагается денежное содержание от государства. Выплаты состоят из окладов, премий и так называемых боевых. Деньги поступают на карточки в два этапа.

Новини.LIVE рассказывают, когда военным должны начислить выплаты в апреле.

В каких числах военнослужащим приходят деньги

Согласно информации, содержащейся в Справочнике по вопросам денежного обеспечения военнослужащего на сайте Министерства обороны Украины, защитники получают денежное обеспечение до 20 числа текущего месяца за прошлый. Поэтому все выплаты за март должны перечислить военнослужащим до 20 апреля.

Однако воинские части не всегда получают деньги от государства до этой даты. В случае задержки финансирования в/ч должна перечислить выплаты военным в течение трех дней после поступления денег на счет.

Обычно военнослужащие получают оклады до 15 числа, а премии и "боевые" — после 20 числа текущего месяца за предыдущий.

Могут ли задержать премии и "боевые" в апреле

Такой сценарий возможен, однако чаще всего задержки с выплатой денежного обеспечения возникают в начале года. Это связано с бюрократическими процедурами и временными ограничениями финансирования из бюджета.

Кроме этого, в январе в воинских частях происходит обновление личных дел военнослужащих и формирование новых финансовых запросов, что также может замедлять процесс поступления средств.

Среди других причин задержек можно назвать несвоевременную передачу документов между подразделениями, технические сбои в платежных системах, а также ошибки при оформлении запросов на финансирование.

