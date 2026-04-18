Скільки доплачують до пенсії УБД у 2026 році: суми надбавок

Посвідчення УБД в руках, табличка "ПФУ".

В Україні ветеранам, які мають статус учасника бойових дій, належить низка соціальних гарантій. Зокрема це пільги на комунальні послуги, проїзд в громадському транспорті, безоплатне медичне обслуговування тощо. Крім того, УБД отримують декілька видів надбавок до пенсії.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на сервіс правозахисту "єОпора".

Скільки доплачують до пенсії за УБД

Ветеран зі статусом учасника бойових дій має право на надбавки незалежно від того, на яких підставах він вийшов на пенсію — за віком, вислугою років чи у зв’язку з інвалідністю. Станом на квітень 2026 року передбачено три види доплат до пенсії УБД:

Основна щомісячна надбавка — 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня року, в якому нараховується пенсія. На 2026 рік ПМ для непрацездатних становить 2 595 грн, тож доплата до пенсії УБД — 648,75 грн. Цільова грошова допомога — 40 грн. Ця сума фіксована і не змінюється відповідно до розміру прожиткового мінімуму. Державна адресна допомога — залежить від розміру пенсії. Якщо загальна сума виплат разом із усіма надбавками не дотягує до встановленого мінімального рівня (210% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, тобто близько 5 500 грн у 2026 році), держава виплачує додаткову щомісячну адресну допомогу, яка має підвищити пенсію до гарантованої суми.

Отже, кінцевий розмір доплати для УБД залежить від кількох чинників, але в результаті їхня пенсія не може бути нижчою за встановлений державою мінімум.

Як УБД отримати доплати до пенсії

Якщо людина отримала цей статус до виходу на пенсію, то нічого робити не потрібно — Пенсійний фонд автоматично призначить доплати при розрахунку пенсійних виплат.

Ветеранам, які отримали статус УБД вже після призначення пенсії, необхідно звернутися до територіального органу ПФУ й надати:

заяву про перерахунок виплат;

оригінал посвідчення УБД;

копію посвідчення УБД.

Фахівці наголошують, що учасникам бойових дій важливо регулярно перевіряти свої пенсійні нарахування. Щороку 1 січня та 1 березня в Україні відбувається індексація. Якщо прожитковий мінімум зростає, ПФУ має автоматично здійснити перерахунок пенсій.

