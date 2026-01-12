Відео
Україна
Головна Фінанси Виплати військовим у січні — коли мають зарахувати гроші

Виплати військовим у січні — коли мають зарахувати гроші

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 11:02
Грошове забезпечення військових — в яких числах мають прийти виплати у січні 2026 року
Військовий на завданні. Фото: Генштаб

Українським військовослужбовцям щомісяця двома траншами перераховують грошове забезпечення. Як правило, це відбувається на початку та в кінці місця. Проте зараз у соціальних мережах точаться обговорення на тему затримки виплати захисникам.

Новини.LIVE розповідають, у яких числах січня військовим мають надійти гроші.

Читайте також:

Терміни виплат грошового забезпечення захисникам

Як правило, військовослужбовцям перераховують основну частину грошового забезпечення з 5 по 15 число місяця за минулий, а доплати захисник отримують приблизно 20-25 числа.

Проте на Порталі соціального забезпечення Міністерства оборони України вказано, що грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується в поточному місяці за минулий до 20 числа щомісячно. 

У разі надходження коштів до військової частини пізніше цього терміну — виплати мають здійснити протягом трьох днів від дати зарахування грошей на рахунок в/ч. 

Тобто виплати за грудень 2025 року мають надійти військовим до 20 січня 2026 року. Відсутність надходжень до цієї дати не є затримкою. 

Чому виплати військовослужбовцям можуть затримати

Адвокатка ЮКК Де-Юре Лариса Кісь пояснила виданню "Факти", що грошове забезпечення можуть затримати через:

  • відсутність коштів у бюджеті;
  • неналежно сформовані запити на виплату ГЗ військовими частинами; 
  • переведення захисника до іншої військової частини, довгострокові відрядження, переведення "приданими". Тоді може статися збій на рівні бухгалтерії ВЧ.

Причинами затримки у виплатах додаткової грошової винагороди (премії, бойові тощо) може бути несвоєчасне надходження документів, що підтверджують право на неї, або втрата відомостей під час боєзіткнення, обстрілу, що потребує часу на їхнє відновлення. 

Раніше ми розповідали, кому з військових виплатять грошову допомогу у 2026 році. 

Також дізнавайтеся, як захисникам отримати компенсацію за невикористану відпустку.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
