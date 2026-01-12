Грошове забезпечення військових — в яких числах мають прийти виплати у січні 2026 року

Військовий на завданні. Фото: Генштаб

Українським військовослужбовцям щомісяця двома траншами перераховують грошове забезпечення. Як правило, це відбувається на початку та в кінці місця. Проте зараз у соціальних мережах точаться обговорення на тему затримки виплати захисникам.

Новини.LIVE розповідають, у яких числах січня військовим мають надійти гроші.

Терміни виплат грошового забезпечення захисникам

Як правило, військовослужбовцям перераховують основну частину грошового забезпечення з 5 по 15 число місяця за минулий, а доплати захисник отримують приблизно 20-25 числа.

Проте на Порталі соціального забезпечення Міністерства оборони України вказано, що грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується в поточному місяці за минулий до 20 числа щомісячно.

У разі надходження коштів до військової частини пізніше цього терміну — виплати мають здійснити протягом трьох днів від дати зарахування грошей на рахунок в/ч.

Тобто виплати за грудень 2025 року мають надійти військовим до 20 січня 2026 року. Відсутність надходжень до цієї дати не є затримкою.

Чому виплати військовослужбовцям можуть затримати

Адвокатка ЮКК Де-Юре Лариса Кісь пояснила виданню "Факти", що грошове забезпечення можуть затримати через:

відсутність коштів у бюджеті;

неналежно сформовані запити на виплату ГЗ військовими частинами;

переведення захисника до іншої військової частини, довгострокові відрядження, переведення "приданими". Тоді може статися збій на рівні бухгалтерії ВЧ.

Причинами затримки у виплатах додаткової грошової винагороди (премії, бойові тощо) може бути несвоєчасне надходження документів, що підтверджують право на неї, або втрата відомостей під час боєзіткнення, обстрілу, що потребує часу на їхнє відновлення.

