Виплати військовим — як отримати компенсацію за невикористану відпустку

Захисники та захисниці України під час воєнного стану мають право на кілька видів відпусток — щорічну основну й додаткові, які надаються за певних обставин. Проте з тих чи інших причин військові не завжди використовують всі належні їм дні, тож можуть отримати за них компенсацію.

Які відпустки компенсують та хто й коли може отримати виплати.

Які види відпусток надаються військовослужбовцям

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачає, що захисники під час воєнного стану мають право на такі види відпусток:

щорічна основна — до 30 діб;

додаткова для УБД — 14 днів;

за сімейними обставинами — до 10 днів;

за знищену ворожу техніку — до 15 днів на рік

після звільнення з полону — 90 днів;

по догляду за дитиною — до досягнення трирічного віку;

для лікування — тривалість визначається лікарями;

додаткова у зв'язку з навчанням — залежно від періоду навчання.

Для військовослужбовців, які підписали контракт зі ЗСУ після умовно-достроково звільнення від відбування покарання, основна щорічна відпустка не передбачена. Проте вони можуть скористатися правом на відпустку за сімейними обставинами тривалістю до 10 днів.

За які відпустки військовим виплачують компенсацію

Як пояснили фахівці Адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери", заміні грошовою виплатою підлягають:

Основна щорічна відпустка. Додаткові відпустки, пов’язані з вислугою років або особливими умовами служби.

Фахівці наголосили, що законодавством дозволяється компенсувати лише ті дні відпусток, які військовослужбовець не мав змоги використати з об’єктивних причин або при звільненні зі служби.

Як отримати компенсацію за невикористану відпустку

Виплата здійснюється у рік звільнення захисника зі служби. Для цього військовий має подати рапорт на ім'я командира частини. Після цього фінансова служба здійснює підрахунки й перераховує компенсацію військовослужбовцю разом з іншими належними сумами.

Розмір компенсації залежить від кількості невикористаних днів та середньоденного грошового забезпечення (включно з усім доплатами й надбавками).

