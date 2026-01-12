Денежное обеспечение военных — в каких числах должны прийти выплаты в январе 2026 года

Военный на задании. Фото: Генштаб

Украинским военнослужащим ежемесячно двумя траншами перечисляют денежное обеспечение. Как правило, это происходит в начале и в конце месяца. Однако сейчас в социальных сетях ведутся обсуждения на тему задержки выплаты защитникам.

Новини.LIVE рассказывают, в каких числах января военным должны поступить деньги.

Сроки выплат денежного обеспечения защитникам

Как правило, военнослужащим перечисляют основную часть денежного обеспечения с 5 по 15 число месяца за прошлый, а доплаты защитник получают примерно 20-25 числа.

Однако на Портале социального обеспечения Министерства обороны Украины указано, что денежное обеспечение военнослужащим выплачивается в текущем месяце за прошлый до 20 числа ежемесячно.

В случае поступления средств в воинскую часть позже этого срока — выплаты должны осуществить в течение трех дней с даты зачисления денег на счет в/ч.

То есть выплаты за декабрь 2025 года должны поступить военным до 20 января 2026 года. Отсутствие поступлений до этой даты не является задержкой.

Почему выплаты военнослужащим могут задержать

Адвокат ЮКК Де-Юре Лариса Кись объяснила изданию "Факты", что денежное обеспечение могут задержать из-за:

отсутствия средств в бюджете;

ненадлежащим образом сформированных запросов на выплату ГЗ военными частями;

перевода защитника в другую воинскую часть, долгосрочных командировок, перевода "придаными". Тогда может произойти сбой на уровне бухгалтерии ВЧ.

Причинами задержки в выплатах дополнительного денежного вознаграждения (премии, боевые и т.д.) может быть несвоевременное поступление документов, подтверждающих право на него, или потеря сведений во время боестолкновения, обстрела, что требует времени на их восстановление.

