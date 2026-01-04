Одноразові виплати військовим — які види грошової допомоги надаватимуть у 2026 році

Оператор БПЛА на завданні. Фото: Генштаб, Telegram

Українські захисники та захисниці, крім основного грошового забезпечення, мають право отримати різні види фінансової допомоги. Виплати спрямовані на підтримку соціального та матеріального становища, підтримки здоров’я та розв'язання інших питань військовослужбовців.

Новини.LIVE розповідають, які види матеріальної допомоги надаватимуть захисникам.

Які види доплат у ЗСУ діятимуть у 2026 році

У 2026 році для військовослужбовців Збройних сил України зберігаються ті самі види грошової допомоги та одноразових виплат, що діяли у 2025 році. Станом на зараз змін у переліку доплат або механізмах їх надання не передбачено. Тож військові можуть орієнтуватися на чинні правила та розміри виплат, які застосовувалися раніше.

В Департаменті соціального забезпечення Міноборони пояснили, що до ключових видів одноразової грошової підтримки для військовослужбовців належать:

грошова допомога на оздоровлення;

матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань;

одноразова допомога під час звільнення з військової служби;

виплата у разі укладення першого контракту.

Грошова допомога на оздоровлення

Кожен військовослужбовець має право один раз на рік отримати допомогу на оздоровлення під час вибуття у щорічну основну відпустку. Розмір цієї виплати дорівнює місячному грошовому забезпеченню, без урахування премій, додаткових винагород чи надбавок.

Для військових, які перебувають у розпорядженні, тимчасово відсторонені від займаної посади або усунені від виконання службових обов’язків, розрахунок допомоги здійснюється виходячи з останньої посади, з урахуванням вислуги років та чинних норм грошового забезпечення.

Матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань

За рішенням міністра оборони України військовослужбовці можуть один раз на рік отримати матеріальну допомогу в розмірі місячного грошового забезпечення. Така виплата надається за наявності обґрунтованих підстав, зокрема:

якщо військовослужбовець має інвалідність, отриману внаслідок поранення, контузії або травми, пов’язаної із захистом України;

членам сімей військових, які перебувають у полоні (крім випадків добровільної здачі), інтерновані в нейтральних державах або вважаються зниклими безвісти;

у разі настання визначених життєвих обставин у 2025 році (або у грудні 2024 року, якщо право на виплату не було реалізоване раніше).

До таких обставин належать: смерть військовослужбовця або його близьких родичів (чоловіка/дружини, дітей, батьків), отримання поранення чи каліцтва під час виконання завдань із захисту держави, народження або усиновлення дитини, а також суттєве погіршення стану здоров’я військовослужбовця чи членів його сім’ї, підтверджене медичними документами.

Одноразова допомога у разі звільнення з військової служби

Передбачена для військовослужбовців, які звільняються зі служби після завершення контракту, за сімейними обставинами, у зв’язку зі скороченням посади або за станом здоров’я.

Розмір допомоги визначається індивідуально та залежить від кількості повних років служби, підстав звільнення та розміру місячного грошового забезпечення, яке військовослужбовець отримував на день звільнення.

Одноразова виплата після укладення першого контракту

Цей вид допомоги надається військовослужбовцям, які вперше підписують контракт на проходження військової служби. У 2025 році (залежно від військового звання та строку контракту) розмір виплати становив:

24 224 грн — для військовослужбовців рядового складу, які укладають контракт строком на 3 роки;

27 252 грн — для сержантів і старшин за контрактом на 3 роки або більше;

30 280 грн — для офіцерського складу, які підписують контракт терміном від 1 року.

Проте варто зазначити, що наразі уряд працює над змінами в умови контракту про військову службу. За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, нові контракти, з-поміж іншого, передбачатимуть підвищене базове грошове забезпечення — 50-60 тисяч грн, а також надбавки, підвищені бойові виплати, бонус за підписання контракту, який збільшується залежно від терміну контакту. Очікується, що система запрацює вже на початку 2026 року.

