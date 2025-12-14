Виплати в ЗСУ — хто може отримати додатково 12 тис.грн

Військовий заповнює документ. Фото: Генштаб, Telegram

У грудні 2025 року уряд затвердив нову щомісячну виплату для захисників. Йдеться про військовослужбовців, які нагороджені "Хрестом бойових заслуг".

Новини.LIVE розповідають про особливості призначення цієї виплати.

Кому призначають виплату

Умови призначення грошової винагороди визначає постанова Кабміну № 1568 "Деякі питання призначення і виплати щомісячної грошової виплати громадянам з числа осіб, яких нагороджено відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг".

"Хрест бойових заслуг" — державна нагорода, встановлена Указом Президента України за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником, а також видатні успіхи в управлінні військами.

Яка сума винагороди

Розмір такої допомоги становитиме 1,5 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня відповідного року. На сьогодні це — 12 000 грн щомісяця. З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні становитиме 8 647 грн, тож виплата становитиме відповідно 12 970,5 грн.

Якщо військовий має право на виплати за кількома нагородами, то може отримувати лише одну — у тому розмірі, який сам обере. Зокрема:

орден "Золота Зірка" — 24 тис. грн (у 2026 році — 25 941,0 грн);

орден Богдана Хмельницького усіх трьох ступенів — 16 тис. грн (17 294 грн з 2026-го);

ордени "За мужність" трьох ступенів і княгині Ольги усіх трьох ступенів — 8 тис. грн (8 647 грн з 2026-го);

відзнака "Хрест бойових заслуг" — 12 тис. грн (12 970,50 грн з 2026-го).

Для отримання щомісячної виплати особам, яких нагороджено відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг", необхідно звернутися з заявою до Пенсійного фонду України особисто або через електронний кабінет.

