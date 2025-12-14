Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Щомісячна доплата 12 тис.грн — хто з військових може отримати

Щомісячна доплата 12 тис.грн — хто з військових може отримати

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 17:45
Виплати в ЗСУ — хто може отримати додатково 12 тис.грн
Військовий заповнює документ. Фото: Генштаб, Telegram

У грудні 2025 року уряд затвердив нову щомісячну виплату для захисників. Йдеться про військовослужбовців, які нагороджені "Хрестом бойових заслуг".

Новини.LIVE розповідають про особливості призначення цієї виплати.

Реклама
Читайте також:

Кому призначають виплату

Умови призначення грошової винагороди визначає постанова Кабміну № 1568 "Деякі питання призначення і виплати щомісячної грошової виплати громадянам з числа осіб, яких нагороджено відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг". 

"Хрест бойових заслуг" — державна нагорода, встановлена Указом Президента України за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником, а також видатні успіхи в управлінні військами.

Яка сума винагороди

Розмір такої допомоги становитиме 1,5 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня відповідного року. На сьогодні це — 12 000 грн щомісяця. З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні становитиме 8 647 грн, тож виплата становитиме відповідно 12 970,5 грн.

Якщо військовий має право на виплати за кількома нагородами, то може отримувати лише одну — у тому розмірі, який сам обере. Зокрема:

  • орден "Золота Зірка" — 24 тис. грн (у 2026 році — 25 941,0 грн);
  • орден Богдана Хмельницького усіх трьох ступенів — 16 тис. грн (17 294 грн з 2026-го);
  • ордени "За мужність" трьох ступенів і княгині Ольги усіх трьох ступенів — 8 тис. грн (8 647 грн з 2026-го);
  • відзнака "Хрест бойових заслуг" — 12 тис. грн (12 970,50 грн з 2026-го).

Для отримання щомісячної виплати особам, яких нагороджено відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг", необхідно звернутися з заявою до Пенсійного фонду України особисто або через електронний кабінет.

Раніше ми писали, скільки отримують військові у навчальних частинах

Також дізнавайтеся, коли приходять перші виплати за підписання контракту зі ЗСУ.

виплати ЗСУ нагорода військові державна нагорода
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації