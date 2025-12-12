Грошове забезпечення військовослужбовців — що буде з виплатами у січні

Військові на виконанні завдання. Фото: Генштаб, Telegram

Військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових формувань щомісяця виплачують грошове утримання. Гроші надходять у декілька етапів — у першій половині місяця оклад з основними надбавками, у другій — премії та "бойові".

Новини.LIVE розповідають, якими будуть оклади та доплати захисників у січні 2026 року.

Скільки отримуватимуть військовослужбовці з січня

У Державному бюджеті на 2026 рік не передбачено підвищення грошового забезпечення військових, тож поки воно залишатиметься на тому ж рівні, що й цьогоріч.

Виплати захисникам регулюють Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" і постанова Кабінету Міністрів №704.

Мінімальне грошове забезпечення захисників було встановлено Кабміном ще на початку 2023 року на рівні 20 130 грн.

Базова ставка може бути вищою — залежно від типу підрозділу, посади, рівня відповідальності, вислуги років та звання.

Розміри надбавок у січні

Крім базового окладу, захисникам також виплачують "бойові", розмір яких залежить від місця служби та виконуваних завдань.

Так, військові, які працюють в логістиці для передової, а також сапери, які здійснюють розмінування поза зоною бойових дій, та підрозділи ППО та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури отримують доплату в сумі 30 000 грн.

Військовослужбовці, які виконують спеціальні бойові завдання у штабах, командуваннях і структурах, що управляють підрозділами, отримують 50 000 грн.

Бійцям, які працюють безпосередньо на передовій, на окупованих територіях або між позиціями українських сил і росіян, виплачують 100 000 грн.

Також є окрема доплата у 70 000 грн для захисників, які сумарно 30 днів провели на "першій лінії".

Окрім цього, у січні деякі військовослужбовці (залежно від індивідуальних обставин) можуть отримати:

оздоровчі — в сумі базового окладу;

матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань (оклад);

виплати за підписання контракту тощо.

Також захисників, за рішенням командування чи наказами Міністерства оборони, можуть заохочувати преміями за визначні результати служби або успішне виконання особливо важливих завдань.

