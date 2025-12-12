Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Що буде з виплатами військовим у січні — суми нарахувань

Що буде з виплатами військовим у січні — суми нарахувань

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 17:35
Грошове забезпечення військовослужбовців — що буде з виплатами у січні
Військові на виконанні завдання. Фото: Генштаб, Telegram

Військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових формувань щомісяця виплачують грошове утримання. Гроші надходять у декілька етапів — у першій половині місяця оклад з основними надбавками, у другій — премії та "бойові".

Новини.LIVE розповідають, якими будуть оклади та доплати захисників у січні 2026 року.

Реклама
Читайте також:

Скільки отримуватимуть військовослужбовці з січня

У Державному бюджеті на 2026 рік не передбачено підвищення грошового забезпечення військових, тож поки воно залишатиметься на тому ж рівні, що й цьогоріч.

Виплати захисникам регулюють Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" і постанова Кабінету Міністрів №704.

Мінімальне грошове забезпечення захисників було встановлено Кабміном ще на початку 2023 року на рівні 20 130 грн.

Базова ставка може бути вищою — залежно від типу підрозділу, посади, рівня відповідальності, вислуги років та звання.

Розміри надбавок у січні

Крім базового окладу, захисникам також виплачують "бойові", розмір яких залежить від місця служби та виконуваних завдань.

Так, військові, які працюють в логістиці для передової, а також сапери, які здійснюють розмінування поза зоною бойових дій, та підрозділи ППО та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури отримують доплату в сумі 30 000 грн.

Військовослужбовці, які виконують спеціальні бойові завдання у штабах, командуваннях і структурах, що управляють підрозділами, отримують 50 000 грн.

Бійцям, які працюють безпосередньо на передовій, на окупованих територіях або між позиціями українських сил і росіян, виплачують 100 000 грн

Також є окрема доплата у 70 000 грн для захисників, які сумарно 30 днів провели на "першій лінії".

Окрім цього, у січні деякі військовослужбовці (залежно від індивідуальних обставин) можуть отримати:

  • оздоровчі — в сумі базового окладу;
  • матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань (оклад);
  • виплати за підписання контракту тощо.

Також захисників, за рішенням командування чи наказами Міністерства оборони, можуть заохочувати преміями за визначні результати служби або успішне виконання особливо важливих завдань.

Раніше ми розповідали, скільки отримують військовослужбовці, які перебувають у навчальних частинах. 

Також дізнавайтеся, які виплати належать військовому при зміні місця служби.

зарплати виплати ЗСУ військові військовослужбовці
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації