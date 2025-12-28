Сколько будут получать военные в 2026 году — минимальные и максимальные суммы

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб, Telegram

Денежное содержание защитников и защитниц в Украине формируется в зависимости от многих показателей. Сумма выплат прежде всего зависит от срока службы, а также звания, сложности выполняемых задач и тому подобное.

Новини.LIVE рассказывают, каким будет денежное обеспечение военнослужащих в 2026 году.

Каким будет размер минимальных выплат

Денежное обеспечение новобранцев, которые начали службу на должностях рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, в 2025 году составляет от 20 130,05 грн — это гарантированный минимальный порог, ниже которого военные получать не могут. Этот показатель, кроме срока службы, зависит также от рода войск — в Силах специальных операций, Десантно-штурмовых войсках, Морской пехоте ВМС и т.д. он выше.

Вопрос денежного содержания защитников регулируется:

законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей";

постановлением Кабинета Министров "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц" №704;

порядком выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденный приказом Министерства обороны Украины от 07.06.2018 №260, и другими документами.

В Госбюджете на 2026 год не предусмотрено увеличение денежного обеспечения для военнослужащих, поэтому по крайней мере в январе защитники получат такие же суммы, как и до того.

Какие максимальные суммы будут получать военные

Этот показатель не имеет четкой границы, ведь основную часть денежного обеспечения защитников составляют так называемые боевые доплаты, а также премии.

Поэтому, как и до сих пор, кроме основного оклада, военнослужащие в 2026 году будут получать дополнительно:

100 000 грн — военные, за непосредственное участие в боевых действиях;

50 000 грн — защитники, которые выполняют боевые задачи в составе органа военного управления или осуществляют управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии боевого соприкосновения;

30 000 грн — рядовой и начальствующий состав Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы, лица начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейские.

Отдельно выплачивается накопительное вознаграждение — 70 000 грн за каждые 30 дней, проведенные на "нуле". Есть и одноразовые доплаты — оздоровительные, материальная помощь, подъемные и тому подобное.

Поэтому, как подсчитать, максимальные выплаты военнослужащим в 2026 году могут составлять до 200 000 грн и более (оклад+боевые+доплата за управление подразделением+накопительное вознаграждение).

