Які пільги матимуть УБД з 1 січня — список соцгарантій для військових та їх сімей

Посвідчення УБД в руках. Фото: УНІАН

Військовослужбовці та ветерани зі статусом учасника бойових дій мають право на низку соціальних гарантій з боку держави. До таких гарантій належать, зокрема, знижки на оплату комунальних послуг, безоплатне медичне забезпечення та право безплатного проїзду деякими видами транспорту.

Новини.LIVE розповідають, які пільги будуть доступні УБД з 1 січня 2026 року.

Реклама

Читайте також:

Медичні пільги

Військовослужбовці, які мають посвідчення УБД, як пояснили в Міністерстві у справах ветеранів України, мають право на:

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України.

Комунальні пільги

Учасникам бойових дій надається:

75% знижки на оплату за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

75% знижки на оплату за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається

75% знижки на користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);

75% знижки вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі коштом жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій — протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

Їм також доступні:

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків.

Транспортні пільги

Закон також встановлює право УБД на безоплатний проїзд такими видами транспорту:

усі види міського пасажирського транспорту;

автомобільний транспорт загального користування у сільській місцевості;

приміський залізничний та водний транспорт;

автобусні маршрути приміського, міжміського, внутрішньорайонного, міжобласного сполучення без обмежень щодо відстані та місця проживання.

Крім цього, учасники бойових дій мають право безплатно скористатися залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом один раз на два роки (в обидві сторони), або ж здійснити таку поїздку один раз на рік із 50% знижкою.

Освітні пільги

Держава забезпечує учасникам бойових дій та їх дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Вона надається у вигляді:

повної або часткової оплати навчання коштом державного та місцевих бюджетів;

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

соціальної стипендії;

безоплатного забезпечення підручниками;

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних в закладах освіти;

безоплатного проживання в гуртожитку;

інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України.

Учасники бойових дій при поверненні на основне місце роботи мають право на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.

Крім того, їм доступно використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік.

За ними зберігається переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації.

Раніше ми розповідали, які розраховується знижка на комунальні послуги для УБД.

Також дізнавайтеся, які документи потрібно зібрати, щоб оформити статус УБД.