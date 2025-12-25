Що буде з виплатами військовим у 2026 році — сума грошового забезпечення

Військові після виконання завдання. Фото: Генштаб, Telegram

Грошове забезпечення військовослужбовця складається з посадового окладу, надбавок за вислугу років, за таємність і особливості проходження служби. Також захисники отримують премії та одноразові виплати.

Новини.LIVE розповідають, що буде з виплатами військовим у 2026 році.

Реклама

Читайте також:

Оклади військових у 2026 році

Ухвалений нещодавно Верховною радою Державний бюджет на 2026 рік не містить норм про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Тож принаймні за перший місяць нового року захисникам нараховуватимуть виплати так само як і у 2025-му.

Питання нарахування грошового забезпечення захисникам регулюють Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", а також постанова Кабінету Міністрів №704.

Ще від початку 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення для військових уряд встановив на рівні 20 130 гривень. Остаточна сума може бути вищою залежно від роду військ, займаної посади, тривалості служби та інших умов.

Доплати та премії у 2026 році

Захисникам, окрім базового окладу, нараховуватимуть доплати:

100 000 грн — військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях на лінії розмежування та на тимчасово окупованій території;

70 000 грн — захисникам, які виконують бойові завдання на лінії першого ешелону оборони або наступу, а також на території противника, між позиціями російських та українських військ чи на тимчасово окупованій території України (до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають за кожні 30 днів (сумарно) виконання завдань;

50 000 грн — військовим, які виконують бойові завдання в складі органів військового управління, штабів і командування;

30 000 грн — військовим, які працюють в логістиці для передової, а також саперам, які здійснюють розмінування поза зоною бойових дій, та підрозділам ППО та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури.

Також у 2026 році, як і раніше, військовослужбовці отримуватимуть оздоровчі та різні види матеріальних допомог.

Раніше ми писали, хто з військових отримає максимальні суми у січні.

Також дізнавайтеся, які пільги матимуть УБД у 2026 році.