Главная Финансы Выплаты военным — сколько будут получать защитники в 2026 году

Выплаты военным — сколько будут получать защитники в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 17:35
Что будет с выплатами военным в 2026 году — сумма денежного обеспечения
Военные после выполнения задания. Фото: Генштаб, Telegram

Денежное обеспечение военнослужащего состоит из должностного оклада, надбавок за выслугу лет, за секретность и особенности прохождения службы. Также защитники получают премии и единовременные выплаты.

Новини.LIVE рассказывают, что будет с выплатами военным в 2026 году.

Оклады военных в 2026 году

Принятый недавно Верховной Радой Государственный бюджет на 2026 год не содержит норм о повышении денежного обеспечения военнослужащих. Поэтому по крайней мере за первый месяц нового года защитникам будут начислять выплаты так же как и в 2025-м.

Вопрос начисления денежного обеспечения защитникам регулируют Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также постановление Кабинета Министров №704.

Еще с начала 2023 года минимальный размер денежного обеспечения для военных правительство установило на уровне 20 130 гривен. Окончательная сумма может быть выше в зависимости от рода войск, занимаемой должности, продолжительности службы и других условий.

Доплаты и премии в 2026 году

Защитникам, кроме базового оклада, будут начислять доплаты:

  • 100 000 грн — военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на линии разграничения и на временно оккупированной территории;
  • 70 000 грн — защитникам, которые выполняют боевые задачи на линии первого эшелона обороны или наступления, а также на территории противника, между позициями российских и украинских войск или на временно оккупированной территории Украины (к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны за каждые 30 дней (суммарно) выполнения задач;
  • 50 000 грн — военным, выполняющим боевые задачи в составе органов военного управления, штабов и командования;
  • 30 000 грн — военным, которые работают в логистике для передовой, а также саперам, которые осуществляют разминирование вне зоны боевых действий, и подразделениям ПВО и наземной обороны объектов критической инфраструктуры.

Также в 2026 году, как и раньше, военнослужащие будут получать оздоровительные и различные виды материальной помощи.

выплаты ВСУ военные зарплата военнослужащие
