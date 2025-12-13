Відео
Виплати військовим — хто отримає максимальні суми у січні

Виплати військовим — хто отримає максимальні суми у січні

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 15:25
Виплати в ЗСУ — які максимальні суми військові можуть отримати у січні
Військові на бойовому завданні. Фото: Генштаб, Telegram

Українські захисники та захисниці щомісяця отримують від держави грошове забезпечення. Виплати надходять кількома платежами протягом місяця, а суми залежать від багатьох чинників, як от посада, військове звання, складність виконуваних завдань тощо.

Новини.LIVE розповідають, на які максимальні виплати можуть розраховувати військовослужбовці у січні.

Читайте також:

З чого складається грошове забезпечення захисника

Питання виплат військовим регулюється кількома законодавчими актами, зокрема це:

  • Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
  • Постанова Кабінету Міністрів №704.
  • Накази Міністерства оборони №260 та № 280.

Відповідно до статті 9 вищевказаного закону, грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця.

До складу грошового забезпечення входять:

  • посадовий оклад, оклад за військовим званням;
  • щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія).

Також військові можуть отримувати одноразові додаткові види грошового забезпечення, як от матеріальна допомога, компенсації тощо.

Яку максимальну суму може отримувати військовий

Мінімальне грошове забезпечення, яке отримує рекрут з 1 розрядом, який проходить службу за контрактом чи за мобілізацією та має вислугу до 1 року, складає 20 130 грн. Ця базова ставка збільшується залежно від роду військ, звання, тривалості служби тощо. 

Крім того, постановою Кабміну №168, передбачені надбавки до основного грошового забезпечення:

  • 30 000 грн — особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським;
  • 50 000 грн — для військовослужбовців, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління або здійснюють управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні дії на лінії бойового зіткнення;
  • 100 000 грн — військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення;
  • 70 000 грн накопичувальної доплати — за кожні 30 днів виконання завдань на лінії зіткнення або в тилу ворога.

Таким чином, військовослужбовець, який протягом місяця брав участь у боях, може отримати від 190 000 гривень (100 000 грн+70 000 грн+20 130 грн), якщо брати до уваги базову зарплату та всі можливі надбавки.

Раніше ми розповідали, хто з військовослужбовців має право на спеціальну заохочувальну допомогу при укладанні контракту та як саме вона обчислюється.

Також дізнавайтеся, які виплати належать військовому при переведенні до іншої частини.

зарплати виплати ЗСУ військові військовослужбовці
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
