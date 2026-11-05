Українські військові з дитиною. Фото: УНІАН

Військовослужбовці, які змінюють місце служби та переїжджають до іншого населеного пункту, за певних умов можуть отримати додаткові виплати. Держава передбачає підйомну допомогу у розмірі місячного грошового забезпечення для самого військового та половини цієї суми на кожного члена сім'ї, який переїхав разом із ним.

Про це розповіли у Міністерстві оборони України, передають Новини.LIVE.

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Хто з військових може отримати виплату

Грошову допомогу при переїзді на нове місце служби можуть отримати військовослужбовці, які проходять:

військову службу за контрактом;

кадрову військову службу;

службу за призовом осіб офіцерського складу.

Водночас мобілізовані військові та ті, хто проходить базову військову службу, права на таку виплату не мають.

За яких умов військовим виплачують допомогу

Право на підйомну допомогу виникає, якщо військовослужбовець переїжджає до іншого населеного пункту через:

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призначення на нову військову посаду;

вступ до військового навчального закладу на строк від шести місяців без збереження попередньої посади;

переміщення військової частини або підрозділу;

повернення з відрядження до державних органів, підприємств чи закладів освіти з призначенням на посаду в іншому населеному пункті;

призначення з місця постійного розташування військової частини до окремого підрозділу або переведення між підрозділами в різних населених пунктах;

перехід з іншого військового формування до ЗСУ з призначенням на посаду в іншому населеному пункті;

повернення після служби або навчання за кордоном із призначенням до військової частини, розташованої в іншому населеному пункті.

Водночас виплату не призначають, якщо військового направили на навчання менш ніж на шість місяців або зі збереженням попередньої посади.

Також допомогу не виплачують у разі призначення після завершення навчання на посаду в тому самому населеному пункті, де розташований навчальний заклад. Це правило діє, якщо члени сім'ї переїжджали до військовослужбовця під час навчання.

Скільки грошей виплачують при переїзді

Розмір виплати залежить від місячного грошового забезпечення військовослужбовця за новим місцем служби.

Підйомна допомога складається з двох частин:

військовослужбовець отримує суму в розмірі одного місячного грошового забезпечення;

на кожного члена сім'ї, який переїхав разом із ним, виплачують 50% місячного грошового забезпечення військового.

Окремо передбачені добові за кожен день перебування в дорозі. Їх розраховують на підставі проїзних документів. День відправлення та день прибуття в такому разі рахують як дві доби.

Якщо проїзних документів немає, добові виплачують за одну добу переїзду.

Загалом військовослужбовець може отримати такі виплати не більш як за два переїзди протягом календарного року.

Кому з членів сім'ї належать виплати

Підйомну допомогу на членів сім'ї нараховують за умови, що вони зазначені в особовій справі військовослужбовця на дату прибуття до нового місця служби.

Право на виплату мають:

чоловік або дружина незалежно від віку та працездатності, якщо шлюб зареєстрований до прибуття військового на нове місце служби;

діти військовослужбовця та його чоловіка або дружини, зокрема усиновлені, які не досягли повноліття або мають інвалідність незалежно від віку;

непрацездатні батьки або усиновителі військовослужбовця та його чоловіка або дружини, які досягли пенсійного віку чи мають інвалідність.

Якщо обоє з подружжя проходять військову службу, кожен із них отримує допомогу за новим місцем служби. Виплату на членів сім'ї в такому разі нараховують із грошового забезпечення одного з військовослужбовців за їхнім вибором.

Коли військовим нараховують допомогу

Дата виникнення права на виплату залежить від причини переїзду:

У разі призначення на нову посаду — це дата прийняття посади та справ.

Якщо військовослужбовець вступає на навчання — дата його зарахування.

При переміщенні військової частини — дата прибуття до нового місця розташування, визначена наказом командира.

Підйомну допомогу та добові на членів сім'ї виплачують, якщо вони переїхали разом із військовослужбовцем. Для цього командир військової частини має видати відповідний наказ на підставі рапорту.

Як оформити виплату при зміні місця служби

Щоб отримати гроші, військовослужбовцю потрібно виконати кілька кроків:

Після прибуття до нового місця служби подати командиру військової частини рапорт із проханням про виплату допомоги. Командир видає наказ, у якому зазначає суму виплати. За необхідності він може створити комісію для перевірки факту переїзду членів сім'ї. Грошову допомогу виплачує нова військова частина.

Звернутися за виплатою військовослужбовець може протягом трьох років із дня виникнення відповідного права.

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