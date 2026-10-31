Спалений танк стоїть на дорозі. Фото: Reuters

Українські військовослужбовці, крім основного грошового забезпечення, можуть отримати додаткову винагороду за знищену або захоплену ворожу техніку. Сума залежить від її виду та становить від 12 180 до 243 600 гривень. Найбільші виплати передбачені за кораблі першого рангу, а за танки, бойові вертольоти й артилерію нараховують менші суми.

Новини.LIVE розповідають, які доплати за знищення кораблів, літаків та іншої техніки росіян нараховуватимуть у листопаді 2026 року.

Реклама

Скільки платять за знищену або захоплену техніку

Розмір винагороди та правила її нарахування визначені Порядком, затвердженим наказом Міністерства оборони України №340 від 18 вересня 2020 року. Залежно від виду техніки сума виплати становить від 12 180 до 243 600 гривень.

Найбільші виплати передбачені за знищені або захоплені ворожі кораблі. Розмір винагороди залежить від їхнього рангу:

1 ранг — 243 600 грн;

2 ранг — 182 700 грн;

3 ранг — 121 800 грн;

4 ранг — 97 440 грн.

За знищення або захоплення іншої військової техніки передбачені такі суми:

Читайте також:

121 800 грн — за бойовий літак винищувальної або штурмової авіації, зенітно-ракетний комплекс;

60 900 грн — за реактивну систему залпового вогню;

54 810 грн — за тактичний ракетний комплекс або військовий літак;

48 720 грн — за танк, самохідну наземну артилерію або бойовий вертоліт;

42 630 грн — за іншу наземну артилерію, військовий вертоліт, протитанковий ракетний комплекс, бойову машину піхоти, бронетранспортер або броньовану розвідувально-дозорну машину;

36 540 грн — за інший літальний апарат, зокрема безпілотник, оснащений засобами ураження або спостереження;

30 450 грн — за переносний зенітний ракетний комплекс або судно військового чи допоміжного забезпечення водотоннажністю понад 5 тисяч тонн;

24 360 грн — за судно військового чи допоміжного забезпечення водотоннажністю до 5 тисяч тонн включно;

12 180 грн — за військовий вантажний або спеціалізований автомобіль, малогабаритне бойове чи розвідувальне судно, військовий тягач або інженерну машину.

До останньої категорії належать, зокрема, машини для розвідки, розмінування, встановлення мінних загороджень, прокладання шляхів, спорудження мостів, земляних робіт і подолання водних перешкод.

Як військовим оформити виплату за знищену техніку

Щоб отримати винагороду, необхідно документально підтвердити знищення або захоплення ворожої техніки. Для ухвалення відповідного рішення потрібні щонайменше три підтвердні документи.

Зокрема, можуть використовуватися:

записи в журналі бойових дій;

рапорт командира підрозділу з описом обставин знищення або захоплення техніки;

доповіді суміжних або розвідувальних підрозділів;

фото- та відеоматеріали;

дані технічних засобів розвідки;

акт оприбуткування трофейного майна, якщо йдеться про захоплену техніку.

Документи разом із бойовим донесенням передають до відповідного органу військового управління. Там перевіряють інформацію та ухвалюють рішення щодо підтвердження факту знищення або захоплення техніки.

Після підтвердження обставин додаткову винагороду розподіляють між військовослужбовцями, які безпосередньо брали участь у виконанні бойового завдання. Конкретну суму для кожного бійця визначає командир з урахуванням його особистого внеску.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які надбавки належать військовослужбовцям. Залежно від обставин вони можуть отримувати 10 000, 30 000, 50 000 або 100 000 грн на місяць. За виконання окремих завдань нараховуються додаткові суми.

Також Новини.LIVE писали, які виплати можуть отримати військові при звільненні зі служби. Зокрема це компенсація за невикористану відпустку, недоотримане речове майно, допомога на оздоровлення та соціально-побутові потреби тощо. Розмір виплат залежить від обставин звільнення та тривалості служби.