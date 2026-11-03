Дитина тримає за руку людину у військовій формі. Фото: Reuters

Аліменти можуть стягувати з грошового забезпечення військовослужбовців, включно з додатковими винагородами та бойовими виплатами. Водночас не всі кошти, отримані військовим, враховують під час розрахунку. Одноразова допомога, окремі компенсації та цільові виплати можуть не входити до аліментної бази. Розмір утримань залежить від рішення суду або домовленості між батьками.

З яких виплат військових стягуються кошти на дітей, пояснили у Міністерстві оборони України, передають Новини.LIVE.

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З яких виплат військових утримують аліменти

Правила стягнення аліментів для військовослужбовців такі самі, як і для цивільних громадян. Вони визначені Сімейним кодексом України, Законом "Про виконавче провадження" та постановою Кабінету Міністрів України №146 від 26 лютого 1993 року.

Для військовослужбовців ЗСУ порядок виплати грошового забезпечення також регулюють накази Міноборони №260 від 7 червня 2018 року та №316 від 15 травня 2013 року.

Аліменти утримують із грошового забезпечення та інших регулярних виплат, які військовий отримує під час служби.

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До аліментної бази входять:

посадовий оклад та оклад за військовим званням;

щомісячна надбавка за вислугу років;

постійні надбавки, доплати та підвищення окладу;

премії;

додаткові винагороди, які виплачують регулярно.

Якщо суд визначив аліменти у відсотках від доходу, відповідну частку розраховують із загальної суми грошового забезпечення після утримання податків і зборів.

Чи стягують аліменти з бойових виплат

Так, аліменти можуть утримувати й з додаткових винагород, які військовослужбовці отримують під час воєнного стану.

Зокрема, до аліментної бази включають регулярні бойові виплати у розмірі 30 000, 50 000 та 100 000 гривень, а також інші додаткові винагороди, якщо вони належать до доходів, з яких закон дозволяє стягувати аліменти.

Це стосується, зокрема, виплат за фактичне виконання обов'язків військової служби та інструкторських винагород у розмірі від 15 000 до 30 000 гривень.

Оскільки такі кошти можуть виплачуватися щомісяця за відповідний період служби, їх враховують під час розрахунку аліментів.

З яких виплат військових аліменти не утримують

Не всі кошти, які отримує військовослужбовець, враховують під час розрахунку аліментів. Окремі виплати мають разовий, цільовий або компенсаційний характер, тому не входять до аліментної бази.

Зокрема, до таких виплат належать:

допомога на оздоровлення;

одноразові винагороди 70 000 або 170 000 гривень;

одноразова допомога у разі поранення, контузії або встановлення інвалідності;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;

одноразова допомога під час звільнення зі служби;

одноразова виплата за укладення першого контракту;

інші виплати, передбачені переліком у наказі Міноборони №316.

Водночас важливо розрізняти різні види виплат, пов'язаних із пораненням. Наприклад, грошове забезпечення за період лікування враховують під час розрахунку аліментів, а одноразову допомогу — ні.

Тому в кожному конкретному випадку потрібно перевіряти, який саме вид виплати отримав військовослужбовець і чи належить він до доходів, з яких утримують аліменти.

Яку суму аліментів можуть утримувати з військового

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:

для дітей до 6 років — 1 408,50 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 1 756 грн.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів становить повний прожитковий мінімум:

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн.

Такий розмір може встановити суд, якщо доходи платника дозволяють забезпечувати дитину на відповідному рівні.

Якщо аліменти стягують у частці від доходу в порядку наказного провадження, їхній розмір не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Це 28 170 грн для дітей до 6 років і 35 120 грн для дітей від 6 до 18 років.

Право на утримання також може мати дитина віком від 18 до 23 років, якщо вона продовжує навчання та потребує матеріальної допомоги батьків. У такому випадку мінімальний гарантований розмір аліментів становить 1 514 грн, а максимальний можливий — 30 280 грн.

Якщо аліменти визначені у відсотках від доходу, застосовують такі частки:

на одну дитину — 1/4 доходу;

на двох дітей — 1/3 доходу;

на трьох і більше дітей — 1/2 доходу.

Загальну частку розподіляють між дітьми порівну. У позовному провадженні конкретний розмір утримань визначає суд з урахуванням обставин справи.

Коли можна збільшити або зменшити аліменти

Розмір аліментів можна змінити, якщо істотно змінилося матеріальне становище або сімейні обставини платника чи одержувача коштів. Також підставою можуть бути зміни потреб дитини.

Для цього можна звернутися до суду та надати докази відповідних обставин.

Інший варіант — домовитися між батьками та оформити договір про сплату аліментів. Такий документ має бути посвідчений нотаріусом.

Чи можна оформити аліменти без суду

Так, батьки можуть самостійно домовитися про сплату аліментів і укласти відповідний договір.

У ньому визначають суму коштів, строки та порядок їх перерахування. Договір обов'язково посвідчується нотаріусом і має силу виконавчого документа.

Якщо платник перестане виконувати домовленості, одержувач може звернутися до нотаріуса для вчинення виконавчого напису, а потім передати документ державному або приватному виконавцю. У такому випадку повторно звертатися до суду не потрібно.

Батьки також можуть домовитися про виплату аліментів усно. Проте така домовленість не гарантує захисту прав одержувача у разі припинення платежів і може ускладнити підтвердження погодженої суми та строків.

Як військова частина утримує аліменти з грошового забезпечення

Якщо аліменти стягують у примусовому порядку, державний або приватний виконавець направляє до військової частини постанову про утримання коштів із доходів військовослужбовця.

Фінансовий підрозділ військової частини розраховує суму аліментів і утримує її з виплат, які входять до аліментної бази.

Після цього кошти перераховують відповідно до встановленого порядку, щоб вони надійшли одержувачу аліментів.

Якщо виконавцю невідоме місце служби військовослужбовця, документи можуть направити до Міністерства оборони України для подальшої передачі до фінансового підрозділу відповідної військової частини.

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