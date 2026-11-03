Людина у військовій формі з шевронами. Фото: УНІАН

Українським військовослужбовцям можуть дозволити додатково заробляти під час проходження служби, відкривати власну справу та брати участь в управлінні комерційними підприємствами. Ініціатива передбачає послаблення антикорупційних обмежень, які зараз забороняють військовим посадовим особам займатися підприємництвом та іншою оплачуваною діяльністю.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Чому військовим хочуть дозволити додатковий заробіток

У пояснювальній записці до законопроєкту №16189, який зареєстрували у Верховній Раді, зазначається, що під час воєнного стану важливо забезпечити військовослужбовцям можливість реалізовувати свої професійні навички та отримувати додаткові законні доходи, якщо це не заважає проходженню служби.

Однією з причин необхідності змін називають недостатній рівень грошового забезпечення військових, які не перебувають у районах бойових дій.

Крім того, робота за цивільною спеціальністю дозволить мобілізованим зберігати професійні навички, підтримувати трудові та ділові зв’язки. Це також може полегшити повернення до цивільного життя після завершення служби.

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Ще одним аргументом є нестача працівників у різних сферах економіки, особливо фахівців із високою кваліфікацією.

Які заборони для військових діють зараз

Згідно зі статтею 25 Закону України "Про запобігання корупції", військові посадові особи, на яких поширюються відповідні обмеження, не можуть займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

Водночас закон передбачає винятки. Зокрема, дозволяється:

викладацька діяльність;

наукова робота;

творча діяльність;

медична практика;

інструкторська та суддівська практика зі спорту.

Крім того, встановлені обмеження щодо участі в керівних, виконавчих і контрольних органах, а також наглядових радах підприємств та організацій, які працюють для отримання прибутку.

За порушення цих вимог стаття 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штрафи з конфіскацією незаконно отриманих доходів або винагороди.

За перше порушення штраф становить від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо порушення повториться протягом року після адміністративного стягнення, штраф збільшиться до 500–800 неоподатковуваних мінімумів. Також передбачене позбавлення права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю строком на один рік.

Кому хочуть дозволити бізнес і додаткову роботу

Законопроєкт пропонує змінити примітку до статті 172-4 КУпАП. Зокрема, визначені категорії військовослужбовців хочуть виключити з переліку осіб, які можуть нести адміністративну відповідальність за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Відповідні зміни пропонують поширити на військовослужбовців:

Збройних Сил України;

Державної спеціальної служби транспорту;

Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Національної гвардії України;

Державної прикордонної служби України;

інших військових формувань, створених відповідно до законів України.

Також пропонується змінити частину третю статті 25 Закону "Про запобігання корупції", щоб зазначені військовослужбовці не підпадали під обмеження, передбачені першою частиною цієї статті.

Таким чином, ініціатива передбачає можливість додаткового заробітку, підприємництва та участі в управлінні комерційними підприємствами.

Чи зможуть військові вести бізнес без обмежень

Запропоновані зміни не означають, що військовослужбовцям дозволять займатися будь-якою діяльністю без урахування інтересів служби.

У пояснювальній записці наголошується, що послаблення антикорупційних обмежень не скасовує інших вимог, пов'язаних із правовим статусом військовослужбовця та виконанням ним службових обов'язків.

Зокрема, військові не звільнятимуться від відповідальності за діяльність, яка суперечить інтересам служби.

Отже, законопроєкт пропонує надати можливість легально отримувати додатковий дохід, але зберегти обов'язки, передбачені військовою службою.

Що зміниться для військових

Автори законопроєкту очікують, що його ухвалення допоможе покращити матеріальне становище військовослужбовців та їхніх родин.

Серед інших очікуваних результатів:

збільшення податкових надходжень завдяки легалізації додаткових доходів;

зменшення дефіциту працівників у різних галузях економіки;

збереження професійних навичок мобілізованих;

полегшення адаптації ветеранів до цивільного життя після завершення служби.

При цьому реалізація законопроєкту, за оцінками його авторів, не потребуватиме додаткових витрат із державного або місцевих бюджетів.

Коли запрацюють нові правила

Законопроєкт №16189 передбачає, що в разі його ухвалення нові правила почнуть діяти наступного дня після офіційного опублікування закону.

Кабінет Міністрів матиме три місяці, щоб привести нормативно-правові акти у відповідність до нових положень.

Наразі це лише законодавча ініціатива. Військовослужбовці ще не отримали права на додаткову оплачувану діяльність за запропонованими правилами.

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