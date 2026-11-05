Украинские военные с ребенком. Фото: УНИАН

Военнослужащие, меняющие место службы и переезжающие в другой населенный пункт, при определенных условиях могут получить дополнительные выплаты. Государство предусматривает переездную помощь в размере месячного денежного довольствия для самого военнослужащего и половины этой суммы на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передают Новини.LIVE.

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Кто из военных может получить выплату

Денежную помощь при переезде на новое место службы могут получить военнослужащие, проходящие:

военную службу по контракту;

кадровую военную службу;

службу по призыву лиц офицерского состава.

В то же время мобилизованные военнослужащие и те, кто проходит базовую военную службу, права на такую выплату не имеют.

При каких условиях военным выплачивают пособие

Право на переездную помощь возникает, если военнослужащий переезжает в другой населенный пункт в связи с:

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назначения на новую военную должность;

поступления в военное учебное заведение на срок от шести месяцев без сохранения прежней должности;

перемещения воинской части или подразделения;

возвращения из командировки в государственные органы, на предприятия или в учебные заведения с назначением на должность в другом населенном пункте;

назначения с места постоянного дислоцирования воинской части в отдельное подразделение или перевода между подразделениями в разных населенных пунктах;

переход из другого воинского формирования в ВСУ с назначением на должность в другом населенном пункте;

возвращение после службы или обучения за рубежом с назначением в воинскую часть, расположенную в другом населенном пункте.

В то же время выплата не назначается, если военнослужащего направили на обучение на срок менее шести месяцев или с сохранением прежней должности.

Также пособие не выплачивается в случае назначения после завершения обучения на должность в том же населенном пункте, где расположено учебное заведение. Это правило действует, если члены семьи переезжали к военнослужащему во время обучения.

Сколько денег выплачивают при переезде

Размер выплаты зависит от месячного денежного довольствия военнослужащего по новому месту службы.

Подъемное пособие состоит из двух частей:

военнослужащий получает сумму в размере одного месячного денежного довольствия;

на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним, выплачивается 50 % месячного денежного довольствия военнослужащего.

Отдельно предусмотрены суточные за каждый день пребывания в пути. Их рассчитывают на основании проездных документов. День отправления и день прибытия в таком случае считаются как два суток.

Если проездных документов нет, суточные выплачиваются за одно сутки переезда.

В целом военнослужащий может получить такие выплаты не более чем за два переезда в течение календарного года.

Кому из членов семьи полагаются выплаты

Подъемную помощь членам семьи начисляют при условии, что они указаны в личном деле военнослужащего на дату прибытия на новое место службы.

Право на выплату имеют:

муж или жена независимо от возраста и трудоспособности, если брак зарегистрирован до прибытия военнослужащего на новое место службы;

дети военнослужащего и его супруга или супруги, в том числе усыновленные, не достигшие совершеннолетия или имеющие инвалидность независимо от возраста;

нетрудоспособные родители или усыновители военнослужащего и его супруга или супруги, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

Если оба супруга проходят военную службу, каждый из них получает пособие по новому месту службы. Выплату на членов семьи в таком случае начисляют из денежного довольствия одного из военнослужащих по их выбору.

Когда военнослужащим начисляют пособие

Дата возникновения права на выплату зависит от причины переезда:

В случае назначения на новую должность — это дата вступления в должность и принятия дел.

Если военнослужащий поступает на обучение — дата его зачисления.

При перемещении воинской части — дата прибытия на новое место дислокации, определенная приказом командира.

Подъемное пособие и суточные членам семьи выплачиваются, если они переехали вместе с военнослужащим. Для этого командир воинской части должен издать соответствующий приказ на основании рапорта.

Как оформить выплату при смене места службы

Чтобы получить деньги, военнослужащему необходимо выполнить несколько шагов:

По прибытии на новое место службы подать командиру воинской части рапорт с просьбой о выплате пособия. Командир издает приказ, в котором указывает сумму выплаты. При необходимости он может создать комиссию для проверки факта переезда членов семьи. Денежное пособие выплачивает новая воинская часть.

Обратиться за выплатой военнослужащий может в течение трех лет со дня возникновения соответствующего права.

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