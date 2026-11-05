Выплаты военнослужащим при смене места службы: кто и сколько может получить
Военнослужащие, меняющие место службы и переезжающие в другой населенный пункт, при определенных условиях могут получить дополнительные выплаты. Государство предусматривает переездную помощь в размере месячного денежного довольствия для самого военнослужащего и половины этой суммы на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передают Новини.LIVE.
Кто из военных может получить выплату
Денежную помощь при переезде на новое место службы могут получить военнослужащие, проходящие:
- военную службу по контракту;
- кадровую военную службу;
- службу по призыву лиц офицерского состава.
В то же время мобилизованные военнослужащие и те, кто проходит базовую военную службу, права на такую выплату не имеют.
При каких условиях военным выплачивают пособие
Право на переездную помощь возникает, если военнослужащий переезжает в другой населенный пункт в связи с:
- назначения на новую военную должность;
- поступления в военное учебное заведение на срок от шести месяцев без сохранения прежней должности;
- перемещения воинской части или подразделения;
- возвращения из командировки в государственные органы, на предприятия или в учебные заведения с назначением на должность в другом населенном пункте;
- назначения с места постоянного дислоцирования воинской части в отдельное подразделение или перевода между подразделениями в разных населенных пунктах;
- переход из другого воинского формирования в ВСУ с назначением на должность в другом населенном пункте;
- возвращение после службы или обучения за рубежом с назначением в воинскую часть, расположенную в другом населенном пункте.
В то же время выплата не назначается, если военнослужащего направили на обучение на срок менее шести месяцев или с сохранением прежней должности.
Также пособие не выплачивается в случае назначения после завершения обучения на должность в том же населенном пункте, где расположено учебное заведение. Это правило действует, если члены семьи переезжали к военнослужащему во время обучения.
Сколько денег выплачивают при переезде
Размер выплаты зависит от месячного денежного довольствия военнослужащего по новому месту службы.
Подъемное пособие состоит из двух частей:
- военнослужащий получает сумму в размере одного месячного денежного довольствия;
- на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним, выплачивается 50 % месячного денежного довольствия военнослужащего.
Отдельно предусмотрены суточные за каждый день пребывания в пути. Их рассчитывают на основании проездных документов. День отправления и день прибытия в таком случае считаются как два суток.
Если проездных документов нет, суточные выплачиваются за одно сутки переезда.
В целом военнослужащий может получить такие выплаты не более чем за два переезда в течение календарного года.
Кому из членов семьи полагаются выплаты
Подъемную помощь членам семьи начисляют при условии, что они указаны в личном деле военнослужащего на дату прибытия на новое место службы.
Право на выплату имеют:
- муж или жена независимо от возраста и трудоспособности, если брак зарегистрирован до прибытия военнослужащего на новое место службы;
- дети военнослужащего и его супруга или супруги, в том числе усыновленные, не достигшие совершеннолетия или имеющие инвалидность независимо от возраста;
- нетрудоспособные родители или усыновители военнослужащего и его супруга или супруги, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.
Если оба супруга проходят военную службу, каждый из них получает пособие по новому месту службы. Выплату на членов семьи в таком случае начисляют из денежного довольствия одного из военнослужащих по их выбору.
Когда военнослужащим начисляют пособие
Дата возникновения права на выплату зависит от причины переезда:
- В случае назначения на новую должность — это дата вступления в должность и принятия дел.
- Если военнослужащий поступает на обучение — дата его зачисления.
- При перемещении воинской части — дата прибытия на новое место дислокации, определенная приказом командира.
Подъемное пособие и суточные членам семьи выплачиваются, если они переехали вместе с военнослужащим. Для этого командир воинской части должен издать соответствующий приказ на основании рапорта.
Как оформить выплату при смене места службы
Чтобы получить деньги, военнослужащему необходимо выполнить несколько шагов:
- По прибытии на новое место службы подать командиру воинской части рапорт с просьбой о выплате пособия.
- Командир издает приказ, в котором указывает сумму выплаты. При необходимости он может создать комиссию для проверки факта переезда членов семьи.
- Денежное пособие выплачивает новая воинская часть.
Обратиться за выплатой военнослужащий может в течение трех лет со дня возникновения соответствующего права.
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